Bonmatí uitgeroepen tot Voetbalster van het Jaar; Wiegman loopt prijs voor beste coach mis

Aitana Bonmatí heeft maandagavond de Gouden Bal voor vrouwen in de wacht gesleept. De Spaanse middenvelder verdiende de onderscheiding in een indrukwekkend seizoen met FC Barcelona. Sarina Wiegman, bondscoach van Engeland, viel niet in de prijzen; Emma Hayes werd verkozen tot beste trainer in het vrouwenvoetbal.

Gouden Bal

Bonmatí ging er dus vandoor met de Gouden Bal. Ze kende een uitstekende jaargang en was een belangrijke schakel voor het Barça, dat overigens werd verkozen tot Team van het Jaar, dat beslag legde op zowel de landstitel als de Champions League.

Met haar uitverkiezing was Bonmatí 29 speelsters de baas. Het volledige podium bestond uit Barcelona-spelers: Caroline Graham Hansen werd tweede, terwijl de derde plek naar Salma Paralluelo ging.

Beste trainer

De prijs voor beste trainer werd uitgereikt aan Emma Hayes, bondscoach van het Amerikaanse nationale elftal. Zij won onder meer goud op de Olympische Spelen.

Wiegman, bekend van haar successen bij de Oranje Leeuwinnen en Engeland, was ook genomineerd voor de prijs van beste coach, maar viel niet in de prijzen.