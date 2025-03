Bondscoach Spanje voorafgaand aan duel met Nederlands elftal: 'We gaan genieten van een legendarische voetballer'

Luis de la Fuente kijkt uit naar de kwartfinales van de Nations League tussen Nederland en Spanje. Tijdens de persconferentie in aanloop naar het tweeluik met Oranje sprak de bondscoach van La Roja uitgebreid over zijn sterspeler: de pas zeventienjarige Lamine Yamal.

Yamal lijkt niet meer te houden. De buitenspeler van FC Barcelona is na een uitstekend EK met Spanje opnieuw bezig aan een zinderend seizoen. Ook De la Fuente geniet van zijn pupil.

“Hij heeft de potentie om een geweldige, unieke voetballer te worden. We hebben geluk dat we hem hebben”, aldus de Spaanse keuzeheer.

De la Fuente is benieuwd naar het carrièreverloop van Yamal. “Hij is zeventien jaar oud en nog steeds in ontwikkeling. Hij heeft dus nog een lange weg te gaan. Hij zal moeilijke tijden doormaken en we zullen hem moeten helpen. We gaan genieten van een legendarische voetballer, iemand die een tijdperk zal vormgeven.”

Yamal doet momenteel mee aan de ramadan en dat maakt voor De la Fuente niet uit. “We staan hier volledig neutraal in. De medische staf geeft hem richtlijnen over wanneer hij mag drinken en natuurlijk respecteren we ieders overtuigingen. Er is geen probleem.”

De la Fuente kijkt uit naar de duels met Oranje, om te beginnen in De Kuip. “Het Nederlands elftal is op dit moment een van de beste teams van Europa. We moeten deze twee wedstrijden winnen.”

“Dat wordt heel lastig tegen zo’n sterke tegenstander. Het wordt een heel moeilijke en zware wedstrijd. Dit had ook zomaar een EK-finale kunnen zijn”, aldus De la Fuente. “Het is echt een heel compleet team.”