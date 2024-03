Bom barst in België: opmerkelijk moment in wedstrijd leidt tot pijnlijk ontslag

Westerlo heeft trainer Rik De Mil per direct op straat gezet, zo maakt de club dinsdag bekend. Aanleiding is de salonremise van afgelopen weekend tegen KRC Genk. Beide ploegen speelden met 1-1 gelijk, waarmee Genk zich plaatste voor de kampioenspoule.

Het was een vreemd gezicht afgelopen zondag. Met nog een paar minuten te gaan bij Westerlo - Genk besloten alle spelers op het veld dat het mooi was geweest. Plots werd er geen inspanning meer geleverd om tot een overwinning te komen.

?? | KVC Westerlo en KRC Genk hielden het na de gelijkmaker voor bekeken. ???? #WESGNK pic.twitter.com/7zNQHQvi5Y — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 17, 2024

Genk wist op voorhand dat het voldoende had aan een punt om zich te plaatsen voor de kampioenspoule. De ploeg van trainer Wouter Vrancken kwam twintig minuten voor tijd met tien man te staan, maar wist de 1-0 die volgde wel snel recht te zetten.

Het 1-1 gelijkspel was voldoende voor de zesde plek op de ranglijst, wat Westerlo en Genk ertoe deed besluiten om de bal achterin rond te spelen in de slotminuten. Hein Vanhaezebrouck, die door de salonremise de kampioenspoule misliep met KAA Gent, wist niet wat hij zag.

"Ik zou dat als trainer niet kunnen. Ik loop al heel lang mee in de voetballerij, maar zoiets heb ik nog nooit gedaan. Als je met een man meer speelt en zeker bent dat je niet degradeert, zou ik dat niet toelaten van mijn spelers."

"Ik vind het ook een schande voor het eigen publiek. Ik had niet verwacht dat ik dit nog zou zien in België. We hebben het vroeger weleens gezien, bij Duitsland - Oostenrijk (WK 1982, red.), maar dit had ik niet verwacht. Zoiets draag je mee op je cv als trainer, dat zien toekomstige clubs ook."

Reactie De Mil

De Mil begrijpt dat het een vreemde situatie was. "Maar spelers praten met elkaar in het veld en dan gebeurt dit. Misschien niet de ideale afsluiting van een wedstrijd, maar dat weerspiegelt niet dat er een hoge intensiteit was. Ik vind dat we die laatste minuten moeten vergeten."

Dat laatste dacht de clubleiding anders over, daar zij dinsdag hebben besloten om De Mil per direct op straat te zetten. "We kunnen niet aanvaarden dat onze waarden en normen in twijfel worden getrokken", klinkt het in het persbericht.

Belgische media schrijven dat de bom is gebarsten bij België en dat de Turkse eigenaren woest zijn. "Zij keken met afgrijzen naar wat er zich op het veld afspeelde en voelden zich in hun eer gekrenkt", aldus Sporza.

"Op de tribune maakten eigenaar Oktay Ercan en vice-voorzitter Hassan Cetinkaya hun ongenoegen over het tafereel al duidelijk." Westerlo bedankt De Mil voor de geleverde prestaties en het lijfsbehoud en wenst hem alle succes toe in de toekomst.

