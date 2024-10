Blunder Verbruggen zonder gevolgen: Brighton voltooit fantastische comeback tegen Tottenham

Brighton & Hove Albion heeft zondag na een uiterst vermakelijke wedstrijd afgerekend met Tottenham Hotspur. Mede door een blunder van Bart Verbruggen keken the Seagulls bij rust tegen een 0-2 achterstand uit. Na de onderbreking voltooide Brighton zijn fantastische comeback, dankzij treffers van Yankuba Minteh, Georginio Rutter en Danny Welbeck: 3-2. Tottenham blijft daardoor slechts negende, Brighton bezet plek vijf.

Er verschenen in totaal drie Nederlanders op het veld in Amex Stadium. Verbruggen en linksback Joël Veltman bij Brighton, Micky van de Ven bij Tottenham. Daarnaast was er ook een plek in de basis voor voormalig Eredivisionisten Ferdi Kadioglu, Minteh en Dominic Solanke. Son Heung-min, Richarlison en Wilson Odobert ontbraken bij Tottenham, waardoor de aanval bestond uit Brennan Johnson, Dominic Solanke en Timo Werner.

Binnen een halve minuut had Tottenham al op 0-1 moeten komen. Werner was vertrokken aan de linkerkant en hoefde de vogelvrije Johnson alleen nog op maat te bedienen. De pass van de Duitser was echter onnauwkeurig, waarmee een zeker lijkend doelpunt verloren ging. Slechts een minuut later was Dejan Kulusevski dicht bij de 0-1, toen hij in de zestien uithaalde. Lewis Dunk voorkwam een treffer met een uitstekende tackle.

Ook Adam Webster voorkwam de 0-1, door een poging van James Maddison te keren. Diezelfde Webster liep enkele ogenblikken later een serieuze hamstringblessure op na het versturen van een pass. Hij kon niet verder en werd afgelost door Igor. Met de Braziliaan in het veld ontstond er een uiterst vermakelijke wedstrijd, met twee ploegen die hun aanvallende intenties toonden.

Het leek de 0-1 van Werner op te leveren, ware het niet dat Johnson in de aanloop naar die goal vanuit buitenspelpositie vertrok. Lang hoefden de meegereisde supporters niet te treuren. Na een aanval over de linkerkant gaf Solanke een perfecte steekpass op Johnson, die van dichtbij raakschoot en zo voor het zesde duel op rij tot scoren kwam: 0-1.

Brighton werd na die treffer sterker en zette meerdere gevaarlijke aanvallen op. Met name Danny Welbeck kwam dicht bij de gelijkmaker. De spits kreeg de bal op een presenteerblaadje van Kaoru Mitoma, en wilde de bal in de verre hoek sliden. Dat plan mislukte, want Welbeck gleed de bal naast. Aan de overkant leidde een blunder van Verbruggen de 0-2 in. De Oranje-international dook over een houdbare poging van Maddison heen.

In de eerste twintig minuten na rust wist Brighton de schade volledig te herstellen en dat was voor een groot deel te danken aan Mitoma, die twee assists voor zijn rekening nam. Allereerst belandde zijn voorzet door matig uitverdedigen van Tottenham bij de tweede paal bij Minteh, die van dichtbij afrondde. Vlak voor het uur werd het zelfs 2-2, toen Rutter Van de Ven en Destiny Udogie te slim af was en binnenschoot.

Daar bleef het niet bij. De storm van Brighton was nog niet gaan liggen en dat leidde in de 65ste minuut tot de 3-2. Rutter zette uitstekend door aan de rechterkant gaf al vallend perfect voor op Welbeck, die vla voor de neus van de verbouwereerde Guglielmo Vicario raak kopte. Tottenham was na rust aanvallend onmachtig, zo bleek onder meer uit een vrij kansloos afstandsschot van Werner. De aanstaande nederlaag kon dan ook niet meer voorkomen worden door Tottenham.