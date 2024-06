Bloedmooie vriendin van Tommy St. Jago vertelt over eerste ontmoeting

Model en actrice Nazeli Kouki werd tijdens het FHM500 Event verkozen tot WAG 2024. Daarmee is de vriendin van Willem II-speler Tommy St. Jago officieus de mooiste voetbalvrouw van Nederland. Na de uitreiking van haar prijs sprak ze met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters.

"Ik vond het echt een super bijzondere avond, het is een ontzettende eer om zo’n prijs te mogen ontvangen", zegt de 27-jarige Nazeli Kouki, nagenietend van het evenement. Hoewel de prijs ‘gewoon’ mee naar huis mag, gaat die niet mee naar Tilburg, waar haar vriend Tommy St. Jago bij Willem II speelt. "Ik ben zes jaar geleden naar Roemenië verhuisd voor mijn studie tandheelkunde. Ik wilde dit natuurlijk liever in Nederland studeren, maar in Nederland heb je een selectieprocedure. Dat is twee keer niet gelukt, dus zocht ik een Engelstalige studie en ben ik zo in Roemenië terechtgekomen."

Naast haar studie tandheelkunde, verdient Kouki nog bij met haar werk als model. Daarvoor vliegt ze vaak op en neer naar Nederland. "Dan zie ik Tommy gelukkig nog genoeg in het echt", lacht ze. Hun relatie, die ondertussen al twee jaar oud is, is nu vooral op lange afstand. "Daarom facetimen we veel en wanneer ik kan, kom ik naar Nederland, we make it work."

Kouki is vaak te vinden op de tribunes van Willem II. Zo was ze ook bij de kampioenswedstrijd van St. Jago, waar hij met de Tricolores het kampioenschap van de Keuken Kampioen Divisie in de wacht sleepte. "We werken allebei enorm goed en hard aan onze dromen en we doen allebei ons ding. Ik ben trots op hem, maar hij ook op mij." De voormalige verdediger van FC Utrecht springt Kouki meteen bij, waar hij lachend terugblikt op zijn succesvolle seizoen bij Willem II. "Ik ben eigenlijk dubbel kampioen, hè? Eerst met Willem II en nu ontvangt zij deze prijs."

Twee jaar later kijken ze nog steeds terug op hun eerste ontmoeting, die niet vanzelfsprekend was. "We kennen elkaar via een gemeenschappelijke vriend en hij had een foto van mij aan hem laten zien. Daarna heeft hij mij op Instagram een bericht gestuurd", legt ze uit. "Ja, en uiteindelijk heb je daar nooit op gereageerd", onderbreekt St. Jago haar lachend. Daarna ontmoette het koppel elkaar op een afscheidsfeestje van diezelfde vriend en keken ze niet meer terug. "En nu staan we hier, ik ben enorm trots op haar. Ze heeft dit dik verdiend", eindigt de 24-jarige verdediger.

