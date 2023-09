Blessuregeval bij Oranje: Pierre van Hooijdonk weet wat er gebeurd is

Donderdag, 7 september 2023 om 21:57 • Jeroen van Poppel

De galavoorstelling van Oranje in de eerste helft tegen Griekenland heeft ondanks de 3-0 voorsprong bij rust een domper opgeleverd. Nathan Aké is in de kleedkamer achtergebleven en is door Ronald Koeman vervangen door Stefan de Vrij. Dat betekent dat Matthijs de Ligt opnieuw wordt gepasseerd.

Pierre van Hooijdonk weet op welk moment Aké geblesseerd raakte. "Hij greep naar zijn hamstring bij het moment dat hij een gele kaart kreeg", aldus de analist van de NOS. Aké wilde twee minuten voor rust bij de achterlijn de bal afschermen voor Georgios Masouras, die druk zette. De verdediger van Manchester City gleed daarbij ongelukkig weg en raakte daardoor de bal licht met de hand. In zijn val kon Aké de bal nog net wegtrappen, maar de Engelse scheidsrechter Michael Oliver gaf hem geel. "Ik denk dat het daar gebeurd is. Je zag hem naar zijn hamstring pakken", weet Van Hooijdonk.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Oranje walste in de eerste 45 minuten over Griekenland heen. Een hoekschop in de zeventiende minuut van Daley Blind werd met het hoofd teruggelegd door Denzel Dumfries. Uit de drop-kick knalde Marten de Roon binnen: 1-0. Oranje bleef makkelijk door combineren en speelde zich na ruim een half uur naar de volgende treffer. Een voorzet van Dumfries werd bij de tweede paal feilloos afgemaakt door Cody Gakpo. De aanvaller controleerde de bal op de borst en volleerde in de korte hoek binnen: 2-0. Het werd zes minuten voor rust nog mooier voor Oranje. Gakpo gaf na een indrukwekkende dribbel een steekbal op Dumfries, die Wout Weghorst uit zijn voorzet diagonaal zag binnenkoppen: 3-0.