Sarina Wiegman voelt zich te groot voor een mannenteam ‘als FC Twente’

Dinsdag, 14 november 2023 om 21:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:07

Volgens Sarina Wiegman klopt het verhaal van Leonne Stentler dat zij niet de ambitie heeft om in de toekomst een club als FC Twente te trainen. De huidige bondscoach van het Engelse vrouwenteam vindt het mannenvoetbal namelijk niet 'de heilige graal'. Wiegman gaat de vraag of Ajax, PSV of Feyenoord wel mogen aankloppen overigens uit de weg.

De discussie over een eventuele toekomstige stap van Wiegman naar een mannenelftal ontstond vorig jaar tijdens het EK, dat werd gewonnen door het Engeland van de Nederlandse bondscoach. "Ik denk dat ze een club als Twente zou weigeren, ja", zo zei verslaggever Suse van Kleef in de studio van de NOS.

Stentler was het roerend eens met Van Kleef. "Dat denk ik ook, zeker. Wereldtop is anders dan de nationale competitie. Net zoals het bij de vrouwen ook anders is of je de Ajax vrouwen of het Nederlands elftal gaat coachen. Zij wil echt de top van de top en daar zit ze nu. Wat is voor haar nog een stap hoger?", vroeg de oud-international van de Oranje Leeuwinnen zich af.

Reactie Wiegman

Wiegman onderschrijft de stelling van Stentler in een uitgebreid interview met de Volkskrant. "Ik denk dat dat klopt." Over een vervolg bij Ajax, PSV of Feyenoord is de bondscoach van de Engelse vrouwen een stuk minder stellig. "Nee, nee, daar ga ik verder niet op in. Ik wil in de top werken. Dat doe ik nu en ik ga geen stap terug doen. Dat is het enige dat ik erover wil zeggen."

De voormalig bondscoach van de Oranjevrouwen, die in 2017 de Europese titel veroverde in eigen land, weet sowieso niet of ze zich thuis zou voelen in de mannenwereld. "Mannenvoetbal is voor mij in elk geval niet de heilige graal. Op dit moment ben ik heel tevreden in het vrouwenvoetbal. Ik ben begonnen bij Ter Leede, daarna ADO Den Haag. Nederland. Nu Engeland."

"Ik ben bezig met presteren, en tegelijkertijd probeer ik de wereld in positieve zin te veranderen. Een combinatie waarvan ik zeker weet dat ik er gelukkig van word", aldus Wiegman, die afgelopen zomer voor de tweede keer een WK-finale verloor. Vier jaar geleden met Nederland, ditmaal met de Engelse ploeg.

Wiegman ziet zichzelf sowieso niet als rolmodel in de wereld van het vrouwenvoetbal. "Ik krijg vaak te horen: 'Je moet naar de mannen, want de hegemonie moet worden doorbroken'. Alsof ík daarvoor verantwoordelijk ben. Maar ik ga geen functie bekleden omdat anderen vinden dat ik iets moet doorbreken."