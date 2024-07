Bizar scenario dreigt op EK: land A met 4 punten naar huis, land B met 3 punten door

Door de late 1-2 overwinning van Oekraïne tegen Slowakije dreigt een opmerkelijk scenario in de poulefase van het EK. Het is niet langer ondenkbaar dat een land met vier punten in de groep uitgeschakeld zal worden, terwijl er landen uit andere poules door zullen gaan met slechts drie punten.

In Groep E van het EK blijken de deelnemende landen tot nu aan elkaar gewaagd. Roemenië, Oekraïne en Slowakije hebben tot nu toe drie punten, terwijl België na één duel nog op nul staat.

Indien België zaterdag wint van Roemenië komen alle landen in de groep op drie punten. Met gelijkspellen in de laatste speelronde zouden alle landen dan op vier komen. Doelsaldo gaat dan bepalen welk land onderaan eindigt in Groep E.

Sinds het EK 2016 doen er 24 landen mee aan het grootste Europese landentoernooi. Sindsdien gaan vier van de zes nummers drie uit de poules door naar de knock-outfase. Kijkend naar de historische resultaten van EURO 2016 en EURO 2020 zijn er eigenlijk altijd meerdere landen die met slechts drie punten als nummer drie doorstoten naar de volgende ronde.

Zo kan dus het scenario ontstaan dat een land met vier punten uit Groep E uitgeschakeld zal worden, terwijl in een andere poule slechts drie punten behaald hoeven te worden om als een van de beste nummers drie door te gaan naar de achtste finales.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!