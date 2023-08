Bizar koopgedrag Chelsea gaat verder: club activeert clausule van 40 miljoen

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 17:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:35

Chelsea heeft de afkoopclausule in het contract van Michael Olise geactiveerd, zo melden onder anderen David Ornstein van The Athletic en Fabrizio Romano. De 21-jarige smaakmaker van Crystal Palace heeft zijn jawoord al gegeven aan the Blues en lijkt spoedig de overstap te maken naar Stamford Bridge. Palace houdt veertig miljoen euro over aan het vertrek van Olise.

De rechtsbuiten annex middenvelder van the Eagles stond ook in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester City, maar de ploeg van Josep Guardiola lijkt dus mis te gaan grijpen. Chelsea en Palace handelen de komende dagen de laatste details af, waarna Olise medisch gekeurd wordt. Daarna zal de linkspoot een meerjarig contract gaan tekenen bij de ploeg van Mauricio Pochettino.

Met de eventuele komst van de Franse jeugdinternational nadert Chelsea de grens van 400 miljoen euro aan inkomende transfers deze zomer. Vorig seizoen gaf de club al 612 miljoen euro uit aan verschillende topaankopen. Deze zomer wordt dus vrijwel zeker de grens van één miljard euro aan inkopen bereikt onder de nieuwe eigenaar Todd Boehly, die the Blues overnam van Roman Abramovich.

Ook de komst van Southampton-middenvelder Roméo Lavia lijkt slechts nog een kwestie van tijd. Met die transfer is ruim zestig miljoen euro exclusief bonussen gemoeid. De Belgische rechtspoot is persoonlijk al akkoord met de Londenaren en lijkt nog deze week definitief de overstap te maken. Lavia verkiest Chelsea, net als Moisés Caicedo, boven Liverpool.