Bizar: Deyverson blesseert teamgenoot die absolute wereldgoal maakt

Een tamelijk bizar moment maandag in de Braziliaanse Série A. Fortaleza-speler Moisés maakte in de wedstrijd tegen Internacional een absolute wereldgoal, maar moest enkele minuten later noodgedwongen gewisseld worden. De reden? Een flinke duw van teamgenoot Deyverson.

Deyverson werd in Nederland bekend toen hij het als speler van Getafe in februari 2020 opnam tegen Ajax. De Amsterdammers verloren het Europa League-duel in Spanje met 2-0, al ging het na afloop vooral over het theatrale gedrag van de thuisploeg.

Deyverson was misschien wel de speler die wat dat betreft de meeste aandacht trok. De inmiddels 33-jarige aanvaller stelde zich meer dan eens aan, wat tot grote frustratie leidde bij Ajax.

Deyverson speelt zijn wedstrijden sinds het begin van het Braziliaanse seizoen voor Fortaleza en was door het dolle heen toen Moisés in de tweede helft voor de 1-0 leek te zorgen met een sublieme omhaal.

Deyverson rende achter Moisés aan en gaf hem in de feestvreugde een flinke duw. Moisés kwam niet lekker terecht, voelde dat het mis was en moest direct worden gewisseld.

Tot overmaat van ramp voor Deyverson, Moisés en Fortaleza werd de wereldgoal afgekeurd wegens buitenspel. Fortaleza bleef daarna steken op een 0-0 gelijkspel.

"Ik vind het leuk als voetballers doelpunten vieren, maar we moeten voorzichtig zijn met dit soort incidenten", verzuchtte Fortaleza-trainer Juan Pablo Vojvoda na afloop. "Ik weet dat Deyverson het niet met kwade bedoelingen deed; het was een ongeluk na een prachtig doelpunt dat de wereld rond had kunnen gaan."