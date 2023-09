‘Bij Maurice Steijn voel ik het vertrouwen dat ik bij Alfred Schreuder miste’

Zaterdag, 23 september 2023 om 10:37 • Bart DHanis • Laatste update: 10:39

Jay Gorter is blij met het vertrouwen dat hij krijgt van Ajax-trainer Maurice Steijn, zo heeft hij gezegd in een interview met De Telegraaf. De 23-jarige doelman mag dit seizoen het Amsterdamse doel verdedigen, daar eerste keus Gerónimo Rulli langdurig is uitgeschakeld vanwege een blessure. “Steijn zal me niet zo snel laten vallen", laat Gorter optekenen.

In het interview blikt Gorter terug op het afgelopen seizoen. In de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV (5-3 verlies) mocht de in Amsterdam geboren sluitpost onder de lat beginnen. Hij maakte geen beste indruk en moest vanaf dat moment genoegen nemen met een reserverol onder Schreuder. “Dat was een harde klap. Maar in plaats van mezelf zielig te vinden, wilde ik een verbluffende comeback maken. Ik had het tegen PSV gewoon zelf verkloot.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de tweede helft van afgelopen seizoen werd Gorter verhuurd aan het Schotse Aberdeen, waar hij hard heeft gewerkt om sterker terug te kunnen keren bij Ajax. “Wat ik in Schotland steeds voor ogen hield, is dat je zo goed bent als je laatste wedstrijd. Ik wilde aan Steijn laten zien wat ik waard ben. Ik moest krediet opbouwen. Veel mensen bij Ajax hebben altijd in mij geloofd, daardoor kon ik mijn hoofd er makkelijker bijhouden.”

Gorter is dan ook niet bang dat hij zijn basisplaats snel kwijt zal raken. Waar volgens Voetbal International technisch directeur Sven Mislintat aandringt op een basisplaats voor aankoop Diant Ramaj, maakt Groter zich geen zorgen. “Bij Steijn voel ik het vertrouwen dat ik bij Schreuder miste. Natuurlijk zal ik moeten presteren. Ik voel me de eerste doelman van Ajax en van De Klassieker wil ik echt gaan genieten.”