‘Bij Feyenoord weet je: je hoort erbij of niet. Ik hoorde er niet bij'

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 14:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:52

Hij kwam als zevenjarig jochie in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht en maakte er zijn debuut in het eerste elftal, maar kreeg deze zomer te horen dat er geen plek meer voor hem was. En dus verhuisde Denzel Hall naar sc Heerenveen. Bij de Friese club werkt hij met Kees van Wonderen onder de vleugels van een oude bekende. Voetbalzone trok naar het Abe Lenstra Stadion voor een gesprek over Heerenveen, de gelijkenissen met Denzel Dumfries en zijn band met Van Wonderen.

Door Mart Oude Nijeweeme

Het was al vroeg in de voorbereiding dat Hall via zijn zaakwaarnemer te horen kreeg dat er bij Feyenoord geen plek meer voor hem was. Technisch directeur Dennis te Kloese had zijn agent ingelicht. "Het kwam niet echt als een verrassing", blikt Hall terug op dat bewuste moment. "Je weet dat zij Champions League gaan spelen. Het niveau wordt hoger en hoger, dan moeten er keuzes worden gemaakt. Ze hebben de keuze gemaakt dat ik daar niet kon blijven. Toen was het wel duidelijk voor mij."

Zo kwam er een einde aan een periode van ruim vijftien jaar bij zijn grote jeugdliefde. Hall kwam in 2008 in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. Los van een huurperiode bij ADO Den Haag ging hij er nooit weg. "Feyenoord blijft altijd mijn club", aldus een trotse Hall. "Of het huidige succes mij de kop heeft gekost? Dat durf ik niet te zeggen. Je weet nooit hoe het loopt. Zij zijn kampioen geworden en hebben het goed gedaan. Bij een topclub als Feyenoord weet je: je hoort erbij of je hoort er niet bij. Ik hoorde er niet bij."

Dat de boodschap van Te Kloese kwam en niet van Arne Slot, vindt Hall niet vreemd. Heel kort sprak hij met de huidige hoofdtrainer van Feyenoord, maar dat was geen diepgaand gesprek. "Het heeft voor mij geen zin om verhaal te halen waarom wel of waarom niet. Voor mij is het belangrijk dat ik ga spelen, minuten ga maken in de Eredivisie. Ik heb geen haat naar Feyenoord. Ik heb er altijd met trots gespeeld, alleen niet echt in het eerste. Feyenoord zal altijd mijn club blijven, absoluut."

Hall heeft zijn eigen hoofdstuk bij Feyenoord voorlopig afgesloten. Heerenveen ziet hij als de beste plek waar hij zich kan doorontwikkelen. "Voor mij is het belangrijk dat ik ga spelen. Ik moet vechten voor mijn plek. Ik bekijk het positief. Hier krijg ik de kans om me te laten zien en daar wil ik honderd procent gebruik van maken. Heerenveen was al een tijdje concreet. Het wachten was alleen totdat Milan (van Ewijk, red.) wegging. Toen dat gebeurde ging het snel. Zodoende ben ik nu hier."

Denzel Hall wacht nog op zijn basisdebuut in het shirt van Heerenveen.

Dumfries

Met zijn voornaam, positie, drive en snelheid wordt al snel de vergelijking getrokken met Denzel Dumfries. Ook De Oranje-international droeg in het verleden het shirt van Heerenveen. "Die vergelijking durf ik zelf niet te maken", haast Hall zich te zeggen. "Dumfries is een mooi voorbeeld, heeft via Heerenveen ook mooie stappen gemaakt. Ik weet alleen niet of we exact dezelfde type spelers zijn. Je moet het zelf waarmaken, je moet het zelf laten zien. Het is aan mij om de beste versie van mezelf te laten zien."

Hall kan niet ontkennen dat het pad van Dumfries een bijzonder fraai pad is. "Maar ik heb mijn eigen pad. Het pad van Dumfries is prachtig. Als ik dat mag bewandelen zou het heel mooi zijn. Of ik de vergelijking snap? Misschien qua snelheid en passie voor het spel, maar verder moet ik het eerst laten zien en mezelf bewijzen. Ik moet hier vechten voor mijn plek, zoveel mogelijk wedstrijden spelen en zo belangrijk mogelijk zijn voor Heerenveen. Zowel aanvallend als verdedigend."

Denzel Hall en Kees van Wonderen werkten eerder samen bij Oranje Onder 18.

Met Kees van Wonderen heeft Hall zijn persoonlijke mentor. De 54-jarige oefenmeester haalde als verdediger het Nederlands elftal. De twee werkten eerder samen bij Oranje Onder 18. "Het is altijd fijn als je een trainer kent van een eerdere periode", vertelt Hall. "Dat gevoel is anders dan iemand die je nog moet leren kennen. Het gevoel bij de club Heerenveen was ook goed, dus dan is de keuze snel gemaakt. Ze zijn hier bezig met een doel en dat vertaalt zich naar de training. Dat is prettig werken."

"Je weet wat een trainer verwacht en hoe hij werkt", vervolgt Hall. "De trainer weet ook wat hij aan mij heeft. Het is een tijdje terug dat we samen hebben gewerkt. Ik heb me ontwikkeld en de trainer heeft zich ontwikkeld, maar het is makkelijker dan iemand die je helemaal niet kent. Ik ben goed opgevangen door de groep en heb met een aantal jongens een goede klik. De eerste indruk is goed. Heerenveen is een mooie en professionele club. Ik zal het op mijn manier zo goed mogelijk proberen in te vullen."