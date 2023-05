Bielsa heeft vijftien maanden na ontslag bij Leeds United een nieuwe klus

Marcelo Bielsa gaat definitief aan de slag als bondscoach van Uruguay, zo bevestigt AUF-bondsvoorzitter Jorge Casales vrijdag tegenover the Associated Press. De 67-jarige oefenmeester uit Argentinië gaat een verbintenis ondertekenen die hem tot en met het WK van 2026 eindverantwoordelijk maakt bij Uruguay. Bielsa zit al sinds februari 2022 zonder baan, toen hij zijn congé kreeg bij Leeds United. Alleen het zetten van zijn handtekening scheidt Bielsa nog van een nieuw avontuur.

Casales is er honderd procent zeker van dat Bielsa binnen is. “We hebben een akkoord bereikt. De laatste plooien zijn gladgestreken, het enige dat nog rest is het tekenen van het contract.” In Uruguay wordt Bielsa de opvolger van Diego Alonso, die na een dienstverband van één jaar werd ontslagen door de tegenvallende prestaties op het afgelopen WK in Qatar. Uruguay werd uitgeschakeld in een groep met Portugal, Ghana en Zuid-Korea. Bielsa gaat voor de derde keer in zijn trainersloopbaan aan de slag als bondscoach.

Eerder stond de Argentijn voor de groep bij twee andere Zuid-Amerikaanse landen: Argentinië en Chili. Daarnaast was Bielsa als hoofdtrainer werkzaam bij meerdere clubs uit Europa. Zo zijn dienstverbanden bij Leeds, Lille OSC, Lazio, Olympique Marseille, Athletic Club en Espanyol op zijn trainerspaspoort te vinden. Bielsa is nog niet echt een prijzenpakker gebleken en won slecht een titel: die van de Championship met Leeds. Momenteel lijkt het erop dat zijn voormalig werkgever weer gaat afdalen naar die competitie, gezien de huidige negentiende plek in de Premier League en het zware resterende programma.

Bielsa krijgt bij Uruguay de taak om de nieuwe generatie vorm te geven. Met spelers als Federico Valverde (Real Madrid), Darwin Núñez (Liverpool) en Ronald Araújo (Barcelona) ziet de toekomst er rooskleurig uit voor la Celeste. Het eerste eindtoernooi dat op de planning staat is de Copa América, die in 2024 wordt georganiseerd. Uruguay wist die prijs in het verleden vijftien keer te winnen, waarvan de laatste keer in 2011 was.