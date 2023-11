Noa Lang onthult: ‘Mijn transfer van 40 miljoen klapte. Ik zat er echt doorheen’

Maandag, 27 november 2023 om 23:36 • Bart DHanis • Laatste update: 23:52

Noa Lang heeft Feyenoord afgewezen afgelopen zomer, zo heeft hij onthuld in de podcast Pingelaars. De linksbuiten van PSV zegt dat hij geen minuut heeft getwijfeld. Ook onthult hij dat hij heel dicht bij een transfer naar Leeds United was, maar de deal op het laatste moment niet doorging.

“Iedereen weet welke club ik in m’n hart heb zitten”, doelt Lang naar alle waarschijnlijkheid op Ajax. “Dan kan ik niet voor Feyenoord spelen. “Ik haat Feyenoord niet, ik vind het gewoon een mooie club. Ik ben alleen niet voor Feyenoord.”

“Ze hebben fanatieke supporters, maar ze pakken mij gewoon niet. Ik zie mezelf niet meer in een Feyenoord-shirt. Ik heb er geen minuut over nagedacht. Ik heb bedankt en gezegd dat ik geen interesse heb.”

Lang zegt vervolgens dat hij na de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal in De Kuip nog een gesprek had met Slot. “Ik heb gezegd dat het niks persoonlijks is en dat ik heel veel respect heb voor hem. Ik zei dat hij me moet bellen als hij ooit weggaat bij Feyenoord.” Lang maakte overigens het enige doelpunt in die wedstrijd.

Later zegt Lang ook nog dat hij, toen hij nog voor Club Brugge speelde, zeer dicht bij een transfer naar Leeds was. “De media schreef dat ik rond was met AC Milan, maar ik was eerder dicht bij een overstap naar Leeds.”

“Leeds wilde me kopen voor veertig miljoen euro van Brugge. Uiteindelijk is de deal geklapt en toen zat ik er mentaal wel echt even doorheen. Marcelo Bielsa twijfelde aan hoeveel arbeid ik kon verrichten zonder bal…”

Volgens Lang is hij een van de redenen dat Bielsa uiteindelijk werd ontslagen bij Leeds. "De technisch directeur wilde me nog steeds hebben en Bielsa niet, daar begon hun ruzie. Twee maanden later was hij ontslagen.”