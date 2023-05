Bidon van Pickford onthult penaltystrategie; ‘misplaatste’ arrogantie volgt

Dinsdag, 2 mei 2023 om 12:07 • Bart DHanis • Laatste update: 13:32

Jordan Pickford had voorafgaand aan de ontmoeting tussen Everton en Leicester City maandagavond (2-2) zijn huiswerk gedaan. De doelman van Everton wist van drie potentiële strafschopnemers van de tegenstander waar ze een mogelijke penalty gingen schieten. Op de bidon van de doelman stond dat strafschopnemer James Maddison zestig procent van zijn penalty’s door het midden schoot.

In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Leicester de kans om de score uit te breiden naar 3-1. Maddison koos zoals gebruikelijk voor het midden, maar zijn poging werd gestopt door Pickford. In de tweede helft kwam Everton dankzij een doelpunt van Alex Iwobi nog op gelijke hoogte, waardoor beide ploegen een punt overhielden aan de degradatiekraker. Everton staat nog altijd negentiende en Leicester bezet de zestiende stek.

?????????????????????? = ?????? ??? Jordan Pickford had zijn voorbereiding goed op orde. De doelman had op zijn bidon staan waar de spelers vaak hun strafschop schoten. "James Maddison - Stay - 60% centre." ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/F4Is5mbPwr — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 2, 2023

Na de wedstrijd zei Pickford in een interview met Sky Sports dat Maddison maar beter niet kan gaan pokeren. “Hij moet zijn lesje leren. Ik zei vanmorgen al dat hij door het midden zou gaan schieten. Maddison is een slimme speler, ik denk dat hij verwachtte dat ik naar een hoek zou gaan duiken. Het was een belangrijk moment en ik ben blij dat ik het team kon helpen.”

Het interview van Pickford is bij een aantal fans van The Toffees in het verkeerde keelgat geschoten. Zij vinden de arrogantie van de doelman misplaatst, gezien Everton op de negentiende plaats in de Premier League staat en moet vrezen voor degradatie naar de Championship. “Of hij begrijpt de situatie niet, of het boeit hem gewoon niet genoeg”, valt er op Twitter te lezen.