Bezwaren Farioli van tafel geveegd: Regeer tekent op zéér korte termijn bij Ajax

Youri Regeer lijkt hard op weg naar Ajax. TC Tubantia meldt namelijk dat de rechtsback dinsdag al niet meer op het trainingsveld stond bij FC Twente. De vleugelverdediger ontbreekt vanwege 'transferperikelen'. Regeer doet donderdag sowieso niet mee als Twente in de Europa League aantreedt tegen Malmö FF.

Regeer is naar Amsterdam afgereisd om de laatste details rondom het contract bij Ajax te bespreken en rond te maken. De verdediger (21) tekent een meerjarig contract in de Johan Cruijff ArenA, als de medische keuring ten minste geen problemen oplevert.

Twente nam Regeer medio 2023 voor een miljoen euro over van Ajax. Ajax bedong bij de onderhandelingen een terugkoopoptie van 4,5 miljoen euro. De deadline voor deze speciale clausule loopt deze dinsdag af, zo weet bovenstaande regionale krant toe te voegen.

De Tukkers hoeven met Ajax niet te onderhandelen over de vraagprijs en richten zich dus direct op de transfermarkt. Twente hoopt één of twee spelers aan te kunnen trekken, al moet Mitchell van Bergen wel eerst worden verkocht. De vleugelaanvaller is in beeld bij Sparta Rotterdam, dat nog een eerste bod op Van Bergen moet uitbrengen.

Er heerst verdeeldheid binnen Ajax over het terughalen van Regeer. Dat bevestigt clubwatcher Wessel Kroon van Ajax Showtime na eerdere uitspraken van journalist Cristian Willaert in de podcast Tekengeld van ESPN.

Willaert was dinsdagochtend te gast in de podcast van Yordi Yamali en deelde bijzondere informatie. ''Wat ik gehoord heb is dat Francesco Farioli het eigenlijk niet in Regeer ziet zitten als alternatief op rechtsback.''

De situatie ligt enkele uren geheel anders. Regeer keert ondanks de twijfel bij Farioli op zeer korte termijn terug in de selectie van Ajax.