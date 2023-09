Bevestiging van nieuwe club: Ansu Fati laat Barcelona achter zich

Ansu Fati ruilt Barcelona op huurbasis in voor Brighton & Hove Albion, zo maakt de Engelse club vrijdagmiddag bekend. Er is geen koopoptie afgesproken en Brighton neemt het grootste deel van het salaris over. Manager Roberto De Zerbi is bijzonder gecharmeerd van de twintigjarige aanvaller en spoorde de technische leiding van zijn club aan om snel zaken te doen, wat dus is gelukt. Tottenham Hotspur leek in eerste instantie de beste papieren te hebben voor Fati, maar de aanvaller kiest toch voor Brighton.

Brighton ziet Fati als een belangrijk onderdeel van de selectie voor dit seizoen. The Seagulls namen woensdag voor het eerst contact op met de entourage van de jonge aanvaller, die in het Spotify Camp Nou beschikt over een contract tot medio 2027. Barcelona heeft bovendien de optie om de verbintenis met twee seizoenen te verlengen. Voorlopig ligt de toekomst van Fati dus in de Premier League.

Het Spaanse talent belandde bij Barcelona op een zijspoor na zijn langdurige blessures. De club trok Raphinha, Ferran Torres en Robert Lewandowski aan, waar de inmiddels vertrokken Ousmane Dembélé ook vaak verzekerd was van een basisplaats. Met de plotselinge doorbraak van de zestienjarige Lamine Yamal lijkt Fati ook dit jaar niet op veel speeltijd te hoeven rekenen. De vleugelaanvaller werd daarom door de Catalaanse clubleiding bij onder meer Tottenham en Chelsea aangeboden, terwijl ook Borussia Dortmund interesse had.

Opvolger Fati

Barcelona heeft volgens diverse Spaanse media al een vervanger voor Fati in gedachten. João Félix, die eerder al openlijk solliciteerde voor een transfer naar de regerend kampioen, moet al dan niet tijdelijk overkomen van Atlético Madrid. De Portugees verkeert momenteel in een uitzichtloze situatie in de Spaanse hoofdstad.