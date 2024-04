‘Bestuursraad van Ajax wil schorsing van Alex Kroes afzwakken’

De bestuursraad van Ajax ziet nog altijd perspectief voor Alex Kroes, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het orgaan van de club onderzoekt momenteel de mogelijkheden om de schorsing van de algemeen directeur 'af te zwakken'. Kroes is ondanks zijn schorsing donderdag 'gewoon' aanwezig in de Johan Cruijff ArenA bij Ajax - Go Ahead Eagles.

Kroes was donderdag in het stadion niet beschikbaar voor commentaar, maar volgens het AD toont de geschorste directeur zich in elk geval strijdbaar door acte de présence te geven in de Johan Cruijff ArenA.

Dinsdag maakte Ajax bekend dat Kroes is geschorst vanwege ‘zeer sterke aanwijzingen van handelen met voorweten’: de algemeen directeur kocht op 26 juli, toen alleen hijzelf nog wist van zijn aanstaande komst, aandelen van Ajax.

Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, sloot direct pertinent uit dat Kroes nog terugkeert bij Ajax. "Het is onomkeerbaar", aldus Van Praag tegenover de NOS. "Hij legt nu de schuld bij de RvC, dat is een beetje makkelijk. Maar wij hebben niet gehandeld met voorkennis, dat doet hij."

Opvallend genoeg schaart de bestuursraad van Ajax zich dus achter Kroes. "Hij kan rekenen op veel steun van de bestuursraad", schrijft het AD. Het bestuur lijkt daarmee op ramkoers te liggen met de RvC, die juist door dat orgaan is aangesteld.

Voor Kroes is de wedstrijd tussen Ajax en Go Ahead Eagles bijzonder. De zakenman was vanaf begin 2019 grootaandeelhouder en directeur van de club uit Deventer. In 2022 verkocht Kroes zijn aandelen van Go Ahead en vertrok hij naar AZ.

