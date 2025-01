Besiktas komt in blessuretijd goed weg, maar lijdt alsnog nieuw puntenverlies

Besiktas heeft vrijdagavond opnieuw puntenverlies geleden in de Süper Lig. Op bezoek bij Çaykur Rizespor kwam de ploeg van Serdar Topraktepe niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Vlak voor tijd leek Çaykur Rizespor zelfs te gaan winnen, maar de treffer van Václav Jurecka werd afgekeurd wegens buitenspel.

De bezoekers, met voormalig AZ’er Jonas Svensson op rechtsback, hadden het moeilijk in de eerste helft. Na een kwartier was Çaykur Rizespor heel dicht bij de openingstreffer. Eerst bracht Mert Günok knap redding op een schot van Ali Sowe, enkele seconden later schoot Dal Varesanovic in kansrijke positie hoog over.

Halverwege de eerste helft leek de thuisploeg op voorsprong te komen. Attila Mosci scoorde, maar er bleek sprake te zijn geweest van buitenspel. Daarom werd de goal afgekeurd.

In de 38ste minuut werd het alsnog 1-0 voor Çaykur Rizespor. Na een vrije trap wilde Husniddin Aliqulov de bal vanaf de achterlijn voor het doel brengen, en daarbij schoot hij hem tegen Gedson Fernandes aan: eigen goal.

Zo leek Besiktas met een achterstand de rust in te gaan, maar in de blessuretijd van de eerste helft kwam de club uit Istanbul toch nog op gelijke hoogte. Ernest Muçi profiteerde van balverlies van Çaykur Rizespor en schoot de bal na een goede actie binnen: 1-1.

In de tweede helft was Çaykur Rizespor verreweg het meeste dreigend. Mede door wederom een knappe redding van Günok, deze keer op een kopbal uit een corner van Aliqulov, werd er echter niet gescoord.

De 2-1 van Jurecka in de blessuretijd leek Besiktas alsnog in rouw te dompelen, maar het doelpunt werd vanwege buitenspel afgekeurd. Besiktas staat door het gelijkspel op de vijfde plek in de Süper Lig, Çaykur Rizespor bezet plaats elf.