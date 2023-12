Besiktas kan kater niet wegspoelen ondanks fraaie solo Oxlade-Chamberlain

Zondag, 3 december 2023 om 19:07 • Jonathan van Haaster

Besiktas is er niet in geslaagd zich te herstellen van de ontluisterende midweekse nederlaag tegen Club Brugge (0-5). De Zwarte Adelaars kwamen op bezoek bij Ankaragücü niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Ali Sowe bracht de thuisploeg na ruim twintig minuten spelen op voorsprong. Een kwartier voor tijd trok Alex Oxlade-Chamberlain de stand gelijk, maar verder dan dat kwam de ploeg uit Istanbul niet. Besiktas staat met het gelijkspel op 26 punten uit 14 wedstrijden, goed voor een derde plaats in de Süper Lig.

Bijzonderheden:

Ankaragücü bracht Besiktas halverwege de eerste helft in de problemen via Sowe. De voormalig sterspeler van CSKA-Sofia kreeg de bal handig mee, al schoot hij in eerste instantie nog wild langs de val. De Gambiaan kreeg echter een herkansing waar hij optimaal van profiteerde. Zijn strakke schot bleek Mert Günok te machtig: 1-0. Besiktas was voor rust niet meer bij machte om de gelijkmaker aan te tekenen.

Na de onderbreking moest Besiktas dus alles op alles zetten. Lange tijd zag het er niet naar uit dat die gelijkmaker zou vallen, tot minuut 74. Oxlade-Chamberlain pikte de bal op eigen helft op, dribbelde richting doel en rondde af middels een droog schot in de verre hoek: 1-1. In de slotfase kwam met name Ankaragücü nog dicht bij de overwinning. Anastasios Chatzigiovanis zag zijn goal worden afgekeurd wegens buitenspel, terwijl Olimpiu Morutan diep in blessuretijd net naast schoot.