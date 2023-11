Besiktas is het helemaal kwijt en wordt afgestraft in de Conference League: 0-5

Donderdag, 30 november 2023 om 20:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:06

Club Brugge heeft donderdagavond een kinderlijk eenvoudige zege geboekt in de Conference League. In het Tupras Stadium had de ploeg van trainer Ronny Deila geen kind aan Besiktas: 0-5. Dankzij de overwinning is Club Brugge zeker van overwintering in Europa, al moet men in de laatste speelronde nog met FK Bodø/Glimt strijden op groepswinst. De andere teams in Groep D, Besiktas en Lugano, zijn uitgespeeld in Europa.

Al in de vierde speelminuut kwam Club, waar Bjorn Meijer op de bank zat, op voorsprong. Casper Nielsen kreeg vanaf zeker 25 meter afstand de ruimte om uit te halen en vond de rechterbenedenhoek: 0-1.

De tweede treffer volgde tien minuten later, toen Hugo Vetlesen die diepte werd ingestuurd aan de rechterkant van het veld. De voorzet die volgde belandde voor de voeten bij Igor Thiago, die van dichtbij binnentikte.

In het tweede bedrijf liep de schade voor het kansloze Besiktas nog veel verder op. In het uitverdedigen werd de bal ingeleverd bij Éder Balanta, die Thiago aanspeelde. Laatstgenoemde schoot op overtuigende wijze de 0-3 binnen.

De 0-4 viel binnen zeven minuten na rust. Besiktas verdedigde zeer ongedisciplineerd, waardoor Michal Skoras de vrije man voor het uitkiezen had. Uiteindelijk vond hij Raphaël Onyedika, die met een lage schuiver het vierde doelpunt van Club maakte.

Het slotakkoord werd twintig minuten voor het eindsignaal gespeeld. Andreas Skov Olsen tekende op aangeven van Skoras de 0-5 eindstand aan.

Dankzij de overwinning staat Club Brugge bij het ingaan van de zesde speelronde met dertien punten bovenaan in de poule, terwijl FK Bodø/Glimt tot dusver tien punten verzamelde. Lugano (vier punten) en Besiktas (één punt) zijn uitgeschakeld.