Besiktas-fans tegen FC Twente tóch welkom in De Grolsch Veste

Supporters van Besiktas zijn op 30 januari tóch welkom in De Grolsch Veste, waar de club het in Europa League-verband op zal nemen tegen FC Twente. De burgemeester van Enschede, Roelof Bleker, besloot in eerste instantie om de supporters van de Turkse topclub niet toe te laten wegens veiligheidsoverwegingen. Na stevig overleg is hij daar op teruggekomen.

De politie merkte Twente - Besiktas aan als een wedstrijd met 'hoog risico'. Zo werd er gevreesd voor rellen. "De aanwezigheid van supportersgroepen wordt beperkt om zo de veiligheid en openbare orde te kunnen waarborgen", liet de gemeente Enschede medio december weten. "Een deel van de aanhangers schuwt namelijk de confrontatie met de politie niet."

"Besiktas heeft een achterban verspreid over verschillende Europese landen. Dat maakt het moeilijk om de bewegingen van supportersgroepen te volgen. Het scheiden van supportersgroepen zowel voor, tijdens en na afloop van de wedstrijd is daardoor een complexe operatie."

Besiktas was woedend en typeerde het weren van Besiktas-fans als 'een daad van discriminatie'. "Hoewel onze vicevoorzitters hebben beloofd alle door de lokale autoriteiten geëiste veiligheidsmaatregelen te nemen en ook nog de gevraagde procedure voor de kaartverkoop uit te voeren, is burgemeester Bleker toch bij zijn besluit gebleven."

Besiktas oefende daarop extra druk uit op de UEFA en stelde bovendien niet in De Grolsch Veste te willen spelen. Volgens Turkse media vond Besiktas dat het verbod op juridisch vlak onvoldoende gerechtvaardigd is en deze week zou de club in overleg gaan met de UEFA.

Woensdagavond maakt Besiktas zelf bekend dat zijn supporters tóch welkom zullen zijn in De Grolsch Veste. "Als resultaat van de intense inspanningen van onze Raad van Bestuur, onder voorzitterschap van Serdal Adali, in aanwezigheid van de gemeente Enschede, de Nederlandse veiligheidsautoriteiten, de UEFA en FC Twente, heeft burgemeester Roelof Bleker van Enschede besloten onze fans toe te laten in het stadion", schrijft Besiktas.

Twente heeft niet altijd fijne herinneringen overgehouden aan de komst van buitenlandse fans. Zo ging het in 2023 helemaal mis in de Conference League-wedstrijd tegen Hammarby IF. Supporters van beide ploegen raakten toen onder meer slaags op de hoofdtribune.