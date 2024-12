Bentancur krijgt slechts nieuws over zijn schorsing voor racistische grap over Son

De zware schorsing van Rodrigo Bentancur voor de racistische opmerking die hij maakte over zijn teamgenoot Heung-min Son blijft staan. Het beroep van Tottenham Hotspur is afgewezen, zo maakt de Engelse voetbalbond (FA) dinsdag bekend. De Uruguayaan moet daardoor een schorsing van maar liefst zeven wedstrijden uitzitten, en daarnaast een aanzienlijke geldboete betalen.

In juni vroeg een Uruguayaanse journalist Bentancur live op televisie of hij een shirt van een Spurs-speler voor hem kon regelen. De reactie van Bentancur was echter ongepast. "Die van Sonny", zei de middenvelder. "Het zou ook een shirt van zijn neef kunnen zijn, want die lijken toch allemaal op elkaar." Dit leidde tot begrijpelijke verontwaardiging op het internet. Direct na het incident bood Bentancur zijn excuses aan via sociale media aan Son.

"Sonny, broer! Mijn excuses voor wat er is gebeurd, het was een slechte grap. Je weet dat ik van je houd en ik zou je nooit respectloos behandelen of iemand pijn doen!", schreef hij. Son nam het zijn teamgenoot niet kwalijk.

"Lolo zou nooit opzettelijk iets beledigends zeggen", reageerde de Zuid-Koreaan op Instagram. "We zijn broeders en er is niets veranderd. We hebben het achter ons gelaten, we zijn één en we gaan samen als team vechten voor onze club."

Later blikte Son nog eens terug op het incident: "Toen we weer samen trainden voor het nieuwe seizoen, voelde hij zich zo schuldig dat hij bijna moest huilen. Hij heeft zich privé en publiekelijk oprecht verontschuldigd. We maken allemaal fouten, we zijn allemaal mensen. Ik hou van Rodrigo", zei Son, die hem vergaf.

Ondanks dat de twee hun verschil hebben bijgelegd, heeft de Engelse voetbalbond besloten om Bentancur zwaar te straffen. De middenvelder krijgt een schorsing van zeven wedstrijden en een boete van 100.000 pond (ongeveer 120.000 euro). Deze schorsing geldt alleen voor nationale wedstrijden, waardoor Bentancur wel in Europese competities mag spelen. Door de schorsing mist hij onder andere de wedstrijden tegen Manchester City, Fulham, Bournemouth, Chelsea, Southampton, Manchester United en Liverpool.

Bentancur heeft inmiddels al vijf van zijn zeven duels schorsing uitgezeten.