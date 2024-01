Belgische topper wordt door megablunder van de VAR helemaal overgespeeld

Anderlecht en KRC Genk moeten het opnieuw tegen elkaar opnemen. Op 23 december werd de Belgische topper al gewonnen door de thuisploeg, maar Genk ging niet akkoord met de 2-1 nederlaag. Dat had alles te maken met een blunderende videoscheidsrechter. De Disciplinaire Raad heeft Genk in het gelijk gesteld, waardoor de wedstrijd dus definitief overgespeeld zal worden.

Net voor Kerstmis ging het mis in België. Bij een 0-0 stand kreeg Genk een strafschop toegekend, die in eerste instantie gemist werd door Bryan Heynen maar een doelpunt van Yira Sor opleverde uit de rebound die volgde.

De treffer werd in eerste instantie goedgekeurd door arbiter Nathan Verboomen, maar hij werd even later gecorrigeerd door de dienstdoende VAR. Op advies van de videoscheidsrechter werd de treffer geannuleerd, want Sor was te vroeg ingelopen.

Op de Belgische velden gaat het helemaal mis, de scheidsrechter is het even kwijt! Kan iemand het hem uitleggen? ??#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANDGNK pic.twitter.com/jSRqHe9V1R — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 23, 2023

De VAR zag echter over het hoofd dat ook Anderlecht-speler Yari Verschaeren eveneens te vroeg was ingelopen, dus achteraf had het doelpunt wél gewoon moeten tellen. Uiteindelijk trok Anderlecht de wedstrijd naar zich toe, maar Genk liet het er niet bij zitten.

Genk wilde een replay van de verloren topper, al werd de eis in eerste instantie van tafel geveegd door het Professional Referee Department. Vervolgens stapte de club naar de Disciplinaire Raad, die Genk wel in het gelijk stelde. “De scheidsrechter heeft wel degelijk een vergissing begaan in de toepassing van de spelregels”, zo oordeelt de Disciplinaire Raad.

Het Belgische topduel zal dus definitief overgespeeld worden, al is nog niet bekend wanneer de replay zal plaatsvinden. Beide clubs zijn zowel in de Croky Cup als in de Europese toernooien niet meer actief.

In de Jupiler Pro League staat Anderlecht momenteel acht punten achter op koploper Union Saint-Gilloise, dus die achterstand zal door annulering van de Belgische topper (tijdelijk) oplopen tot elf punten. Genk staat vijfde en kan bij een zege op Anderlecht de derde plek veroveren.

