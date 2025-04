Virgil van Dijk had belangrijke reden voor contractverlenging bij Liverpool: 'Dat heeft hem juist extra gemotiveerd'

Bij Liverpool is iedereen verheugd met het langere verblijf van Virgil van Dijk bij de club. Niet alleen vanwege zijn uitzonderlijke kwaliteiten op het veld, maar ook vanwege de leider en de persoon die hij is. Dat schrijft The Daily Mail in een uitgebreid stuk over de 33-jarige Nederlander.

Donderdag ging het hoge woord eruit: Van Dijk verlengde zijn contract bij Liverpool. De centrumverdediger heeft een krabbel gezet onder een verbintenis die hem tot medio 2027 bij Liverpool houdt. Volgens The Daily Mail wist Van Dijk echter allang dat zijn toekomst op Anfield lag.

“Het EK 2024 in Duitsland heeft een hele grote rol gespeeld in de keuze van Van Dijk om bij Liverpool te blijven”, aldus het Britse tabloid. “Het verlies in de halve finale tegen Engeland kwam heel erg hard aan bij hem.”

“Maar dat heeft hem juist extra gemotiveerd om nog een aantal jaar op topniveau te blijven spelen. Hij zal namelijk 35 zijn wanneer het WK 2026 voor de deur staat, maar hij heeft geen enkele reden om te denken dat hij dan niet de leider van het Nederlands elftal kan zijn.”

Van Dijk zal er dus alles aan doen om er te staan tijdens het WK volgende zomer. In zijn ogen was een langer verblijf bij Liverpool daarom het beste. De aanvoerder van het elftal van Arne Slot is daar zeer geliefd, ook om de persoon die hij is.

“Hij wordt meer gezien als een leider dan bijvoorbeeld Jordan Henderson en James Milner. Hij is iemand die een goede relatie heeft met het gehele team. Maar zijn leiderschap reikt verder dan Liverpool. Afgelopen zomer schreef hij een persoonlijke brief aan elk teamlid van het Nederlands elftal op het EK.”

Vanwege het lange uitblijven van een contractverlenging, waren er inmiddels ook andere ploegen die hoopten op de handtekening van Van Dijk. “Chelsea was één van de clubs die de situatie onderzochten. Ook Paris Saint-Germain kwam kort in beeld, maar dat bleef slechts bij geruchten.”