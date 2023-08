‘Beest’ Álvarez boezemt ontzag in bij Engelse media én ploeggenoten

Maandag, 28 augustus 2023 om 12:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:43

Edson Álvarez kan tevreden terugkijken op zijn basisdebuut voor West Ham United. De van Ajax overgekomen middenvelder kende een week geleden zijn vuurdoop tegen Chelsea met een korte invalbeurt. Tegen Brighton & Hove Albion (1-3) verscheen hij voor het eerst aan de aftrap en gaf hij meteen zijn visitekaartje af. Engelse media zijn onder de indruk van het optreden van de Mexicaan.

Álvarez vormde tegen Brighton een middenveld met Tomás Soucek, James Ward-Prowse en de iets meer vooruitgeschoven Lucas Paquetá. The Daily Mail stelt dat Álvarez en Ward-Prowse de hoofdrol grepen. "Door te slopen, tackelen en passeren legden zij de basis voor de dominante overwinning", luidt het oordeel. Het optreden van Álvarez wordt beoordeeld met een 8 als rapportcijfer. Ook Sky Sports geeft hem een 8.

Cool as you like from @EdsonAlvarez19 ?? pic.twitter.com/92VRarkV9I — West Ham United (@WestHam) August 27, 2023

"Moyes geeft alleen geld uit als hij zeker weet dat het zijn vruchten zal afwerpen en de beslissing om de Mexicaan, die 33 keer speelde in de Champions League namens Ajax, binnen te halen, zal de lat alleen maar hoger leggen", gaat The Daily Mail verder. Álvarez was tegen Brighton goed voor zeven geslaagde verdedigende acties. Alleen Kurt Zouma (twaalf) deed dat beter.

Edson Alvarez en la Premiere me va hacer levantarme a las 7 am los fines de semana ??pic.twitter.com/rEKylf94bo — 1916 ?????? (@ClubAmeMx) August 21, 2023

Declan Rice

Bij de fans van West Ham United was Declan Rice het mikpunt van cynisme. De middenvelder, die deze zomer voor ruim 100 miljoen euro de overstap maakte naar Arsenal, kwam met zijn nieuwe werkgever niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Fulham. "Kijk je mee, Declan?", zongen de fans van the Hammers, verwijzend naar de tijdelijke koppositie in de Premier League. West Ham haalde voor het geld van Rice Álvarez, Mohammed Kudus en Ward-Prowse.

Ook in de kleedkamer heeft Álvarez zijn stempel weten te drukken. "Edson is defensiever, maar hij is een beest, werkt veel en hard", aldus linksback Emerson. "Als je alleen naar de wedstrijd kijkt, zie je hem niet vaak aan de bal. Maar zonder bal is hij ongelooflijk. Hij rent voor iedereen. Zelfs in de rondo voor de training of tijdens de warming-up, hij gaat altijd honderd procent en wil alleen winnen."