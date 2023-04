Beelden: Anderlecht-fans ontsporen volledig en bestormen VIP en perszone

Maandag, 24 april 2023 om 10:03 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:38

Het is na afloop van Anderlecht - KV Mechelen volledig uit de hand gelopen op Lotto Park. Boze fans van de thuisploeg stormden na de 2-3 nederlaag op de hoofdtribune af en vielen daarbij de vipruimte en perszone binnen. De fans wilden verhaal halen voor het dramatisch verlopen seizoen, waarin hun club als elfde eindigde.

Met het 2-3 verlies tegen Mechelen eindigde een rampweek én -seizoen voor Anderlecht. De Belgen werden midweeks door AZ uit de Conference League geknikkerd en maken met hun elfde plek in de Jupiler Pro League geen aanspraak meer op Europees voetbal of de play-offs om het kampioenschap. Dat zorgde voor veel woede bij een deel van de fanatieke aanhang.

23.04.2023????RSC Anderlecht - KV Mechelen, after the defeat against KV Mechelen, Anderlecht hooligans stormed towards the main stand. They raided the VIP and press area, among other things https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/szx7Ko7JhL