Bayern ziet transfer ondanks geslaagde medische keuring tóch nog afketsen

Vrijdag, 1 september 2023 om 18:59 • Lars Capiau • Laatste update: 19:06

João Palhinha verkast toch niet naar Bayern München, zo meldt de Italiaanse transfermarktexpert Fabrizo Romano. De 28-jarige Portugees vloog al naar München, doorstond de medische keuring en rondde alle mediaverplichtingen af, maar der Rekordmeister wist de middenvelder niet voor de Duitse transferdeadline van 18:00 in te schrijven.

Fulham wilde Palhinha namelijk niet kwijtraken zonder dat het een vervanger wist te strikken. The Cottagers trachtten op het allerlaatste moment nog Scott McTominay weg te plukken bij Manchester United, maar dat bleek tevergeefs. Ondanks de aanstaande komst van Sofyan Amrabat wilde trainer Erik ten Hag de Schot niet laten gaan. Daartoe besloot de Londense club Palhinha binnenboord te houden. In de Allianz Arena had Palhinha voor vijf seizoenen kunnen tekenen.

De afgeketste transfer van de Portugees zal geen invloed hebben op de naar Liverpool vertrekkende Ryan Gravenberch, zo duidt Romano. Volgens Romano heerst bij alle betrokken partijen nog steeds het gevoel dat de Nederlander volgend jaar voor the Reds zal uitkomen. De middenvelder verkast naar verluidt voor een bedrag van ruim veertig miljoen euro naar Engeland.

Palhinha is niet de enige speler die Bayern misloopt op Deadline Day. Graag hadden de Duitsers na het vertrek van Benjamin Pavard nog een verdediger welkom geheten. Lutsharel Geertruida was een van de kandidaten, maar de recordkampioen werd niet concreet voor hem. Datzelfde gold voor Armel Bella-Kotchap. Wel probeerde de Duitse clubleiding om Trevoh Chalobah nog te strikken. Ook die transfer kwam echter niet van de grond.