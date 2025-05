Bayern wil door met Leroy Sané, die zelf al gesprekken voerde met topclub in de Premier League

Bayern München wil het contract van Leroy Sané verlengen, zo meldt Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport. De huidige verbintenis van de Duits international loopt nu tot de zomer van 2025, maar der Rekordmeister wil deze verlengen tot de zomer van 2028.

Max Eberl, technisch directeur van Bayern, zegt dat het nog steeds de wens van de club is om langer door te gaan met de Duitser. “We willen heel graag verlengen met Leroy, maar we hebben ook kaders afgesproken over zijn salaris. Mocht dat kader overschreden worden, dan gaat het wel een lastig verhaal worden.”

Christian Falk, journalist van BILD, meldt dat Sané ook nog andere opties heeft buiten Duitsland. Zijn zaakwaarnemer Pini Zahavi kijkt naar avonturen buiten Duitsland en heeft al aangeklopt bij Engelse clubs. Er zouden al gesprekken zijn geweest met Arsenal.

Bij Arsenal zou Sané herenigd kunnen worden met Mikel Arteta. De twee kenden elkaar al van Manchester City, waar de Spanjaard tussen 2016 en 2019 assistent-trainer was. Of de oefenmeester van the Gunners hem ook daadwerkelijk bij zijn team wil voegen, betwijfelt Falk.

In een interview met The Mirror liet Sané weten veel bewondering te hebben voor Arteta. “Hij probeerde echt mijn spel te verbeteren. Hij vertelde me wat ik goed deed en wat ik minder deed en daar werkten we dan samen aan.”

“Je ziet ook dat hij het geweldig doet bij Arsenal”, voegt Sané toe. “Je ziet dat hij een concept heeft en een duidelijke manier van spelen. Het heeft natuurlijk tijd nodig voor iedereen weet hoe het moet worden gespeeld, maar ik denk dat hij het heel goed gaat doen tegen die tijd.”

Dit seizoen kwam Sané al 43 keer in actie voor Bayern. De buitenspeler maakte dertien doelpunten en gaf vier assists. In totaal staat de teller voor Sané bij Bayern tot nu toe op 218 wedstrijden en 61 doelpunten.