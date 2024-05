Bayern München verliest plek 2 na blunder Neuer; pijnlijke invalbeurt Weghorst

Bayern München is er niet in geslaagd om de tweede plaats in de Bundesliga vast te houden. Na een razendsnelle 0-2 voorsprong dankzij treffers van Mathys Tel en Alphonso Davies zakte het niveau van Bayern aanzienlijk en ging de ploeg van Thomas Tuchel met 4-2 onderuit tegen TSG Hoffenheim. Manuel Neuer speelde daar met een enorme blunder bij de 3-2 een grote rol in. Omdat VfB Stuttgart wel won, met 4-0 van Borussia Mönchengladbach, eindigt die ploeg als tweede.

Bayern kende een prima start in Hoffenheim, waar Konrad Laimer al snel de bal veroverde. Zijn actie leidde een schitterende assist van Thomas Müller in. De ervaren Duitser zette Tel vrij voor het doel en zag zijn ploeggenoot op Hoffenheim-doelman Oliver Baumann stuiten.

Even later was het alsnog raak voor Bayern. Na een fraaie voorzet vanaf de linkerkant van Davies gaf Müller subtiel voor op Tel, die ditmaal wel van dichtbij wist te scoren: 0-1. Een slechte inworp van Hoffenheim legde de defensieve kwetsbaarheden van de thuisploeg bloot. Tel kon kiezen voor een ploeggenoot op links of rechts, koos voor links en zag Davies de bal in de verre hoek schuiven: 0-2.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Geen vuiltje aan de lucht voor Bayern, waar Mathijs de Ligt aan de aftrap verscheen. De werkelijkheid bleek echter anders. Slechts twee minuten na de tweede Beierse goal wist Hoffenheim de aansluitingstreffer op het bord te zetten. Andrej Kramaric miste de bal eerst nog totaal, maar dat bleek niet erg omdat Maximilian Beier in de buurt stond: 1-2.

Bayern ontsnapte in de 65ste minuut aan de gelijkmaker. Andrej Kramaric schoot vanaf een meter of 20 snoeihard richting doel en zag dat Neuer zich helemaal moest strekken om een treffer te voorkomen. De rebound kwam voor de voeten van Bebou, die niet wist binnen te tikken. Enkele minuten later kwam de aanvallers twee schoenmaten tekort om alsnog voor de gelijkmaker te tekenen.

Bayern kwam bijzonder matig voor de dag in de tweede helft en de weinig verrassende 2-2 viel vlak daarna alsnog. Joshua Kimmich claimde tevergeefs een vrije trap, waarna de ingooi van Hoffenheim snel bij Bebou terechtkwam. Hij behield het overzicht, passte richting de penaltystip en zag Kramaric binnenglijden: 2-2.

Ondanks dat Bayern niet goed speelde, kreeg het wel de uitgelezen kans om weer op voorsprong te komen, toen Müller zich in zeer kansrijke positie bevond. De middenvelder schoot echter over. Hoffenheim bleef de betere partij en bekroonde zijn goede wedstrijd vlak voor tijd, toen Kramaric vanaf de zestienmeterlijn de korte hoek vond. Uit de herhaling was duidelijk zichtbaar dat Neuer de bal bewust liet lopen. Tot ongeloof van de doelman plofte de bal niet in het net: 3-2.

Kramaric was niet meer te stuiten en maakte vlak daarna ook de 4-2. Neuer gaf een dramatische bal op Laimer, die echter zwaar onder druk werd gezet en dus de bal verloor aan Kramaric. De Kroaat kapte zijn directe tegenstander en Neuer uit, en schoof de bal beheerst tegen de touwen. Wout Weghorst kwam in minuut 95 pas binnen de lijnen. Nog geen minuut later klonk het laatste fluitsignaal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties