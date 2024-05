‘Bayern München schakelt definitief door naar Erik ten Hag’

Bayern München heeft officieel contact opgenomen met Erik ten Hag, zo verzekert het toonaangevende BILD. De manager van Manchester United is nu een van de topkandidaten om Thomas Tuchel per 1 juli op te volgen als hoofdtrainer van der Rekordmeister.

Ten Hag ligt tot medio 2025 vast op Old Trafford, maar staat in Engeland onder gigantische druk vanwege de tegenvallende prestaties. Bayern zou de voormalig trainer van Ajax een uitweg kunnen bieden, nu een ontslag toch al aanstaande lijkt.

Bayern weet al langere tijd dat Tuchel na het seizoen gaat vertrekken, maar heeft grote moeite met het vinden van een geschikte opvolger. Diverse kandidaten zijn inmiddels afgehaakt, waardoor Ten Hag nu uitstekende papieren lijkt te hebben voor de functie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Xabi Alonso gold aanvankelijk als belangrijkste doelwit, maar de oud-middenvelder besloot na het landskampioenschap met Bayer Leverkusen om daar te blijven. Ook de Duitse bondscoach Julian Nagelsmann, die al eerder trainer was bij Bayern, en Unai Emery (Aston Villa) haakten af.

Bayern leek vorige week beet te hebben. De club was heel dicht bij het aanstellen van Ralf Rangnick, maar de Duitser besloot aan te blijven als bondscoach van Oostenrijk. Met dat land staat Rangnick komende zomer op het EK in Duitsland in de groepsfase onder meer tegenover Nederland.

Na het afzeggen van Rangnick kwam Julen Lopetegui nadrukkelijk in beeld bij Bayern. De clubloze Spanjaard lijkt echter hard op weg naar West Ham United, waar het afscheid van David Moyes inmiddels officieel is bevestigd.

Ten Hag heeft een goede naam bij Bayern, waar hij tussen 2013 en 2015 het tweede elftal trainde. Met Ten Hag zou de grootmacht ook een coach binnenhalen die de Duitse taal al machtig is, zo voegt BILD toe als aanbeveling voor de Nederlander.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties