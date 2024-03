Bayern München haalt gigantisch uit dankzij Kane, Musiala en wereldgoal Gnabry

Bayern München heeft zaterdag ongenadig hard uitgehaald in de Bundesliga. De ploeg van trainer Thomas Tuchel won met liefst 8-1 van FSV Mainz 05. Harry Kane maakte een hattrick en staat nu op dertig (!) competitietreffers. Jamal Musiala, goed voor een treffer en twee assists, was misschien wel de beste man op het veld. De overige treffers van Bayern werden gemaakt door Leon Goretzka (2), Thomas Müller en Serge Gnabry. Laatstgenoemde scoorde op schitterende wijze. Bayern verstevigt plek twee en staat zeven punten achter Bayer Leverkusen, dat nog een duel tegoed heeft.

Mainz zorgde al snel voor de eerste dreiging, maar daarna was het Bayern dat het spel dicteerde. Enkele gevaarlijke momenten leverden in de fase die daarop volgde nog niets op. Desondanks wist der Rekordmeister al snel de score te openen. Musiala kwam net niet goed uit om zelf af te ronden, waarna hij besloot af te leggen op Kane. De Engelsman tikte van dichtbij simpel binnen: 1-0. Het was alweer de 28ste seizoenstreffer voor the Hurricane.

Tegenvaller voor Bayern was het uitvallen van Alphonso Davies. De Canadees kreeg in een duel de schoen van Mainz-aanvoerder Silvan Widmer tegen zijn mond en moest zich laten vervangen door Goretzka. De invaller maakte een minuut na zijn entree de tweede treffer van de middag. Joshua Kimmich gaf mee aan Müller, die een vrije trap verdiende. Terwijl de herhaling van de overtreding op Müller werd afgespeeld, werd het 2-0. Kimmich nam de vrije trap razendsnel op Kane, die tegen de paal kopte. Goretzka tikte de rebound vervolgens binnen.

Bayern denderde door en vlak nadat Kimmich net naast schoot, schoot Kane tegen de arm van Sepp van den Berg aan. Althans, dat dacht arbiter Patrick Ittrich in eerste instantie. Daar bleek echter geen sprake van te zijn en dus kwam hij, na een VAR-check, terug op zijn beslissing. De 3-0 viel dus niet, de 2-1 kort daarna wel. Brajan Gruda legde een vrije trap breed op Nadiem Amiri, die fantastisch binnenschoot achter Manuel Neuer.

Dat voetbal bijzaak is, werd vlak daarna duidelijk. Josuha Guilavogui kwam ongelukkig in botsing met Gruda en lag even weerloos op de grond. Hulpdiensten snelden richting de Fransman, die gelukkig snel weer oké was. Guilavogui wilde zelfs doorspelen, maar trainer Bo Henriksen nam geen enkel risico en haalde hem naar de kant voor Edimilson Fernandes. Vlak voor rust kregen beide ploegen kansen, zo haalde Van den Berg een kopbal van Müller voor de lijn weg. In de zevende minuut van de blessuretijd wist Kane, met links, alsnog van dichtbij voor de 3-1 te zorgen.

Die treffer was een mokerslag voor Mainz, dat vlak na rust de vierde treffer moest incasseren. Musiala stuurde zijn directe tegenstander het bos in en gaf perfect voor op Müller, die de bal simpel binnentikte: 4-1. Na iets meer dan een uur spelen viel de volgende treffer voor de ploeg uit Beieren. Musiala was zijn directe tegenstander andermaal de baas en rondde dit keer zelf af via een schot in de verre hoek: 5-1.

Halverwege de tweede helft werd het 6-1. Een schitterende diepe bal van Goretzka kwam terecht bij Gnabry, die nóg fraaier afrondde. Een achterwaartse hakbal van de vleugelaanvaller belandde, door de benen van doelman Robin Zentner, in het net: 6-1. Zeer snel daarna was het volgende doelpunt een feit: Kane kopte van dichtbij binnen. De treffer werd in eerste instantie afgekeurd wegens buitenspel, maar daar bleek net geen sprake van te zijn: 7-1. Ook de 8-1 viel nog. Goretzka kopte op aangeven van Kimmich binnen en tekende zo voor de eindstand.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties