Bayern München geeft 0-2 voorsprong volledig uit handen en verliest opnieuw

Bayern München heeft zaterdagmiddag opnieuw een pijnlijke nederlaag geleden in de Bundesliga. Der Rekordmeister kwam op bezoek bij FC Heidenheim op een 0-2 voorsprong, maar gaf het in de tweede helft helemaal weg: 3-2. Het gat van de ploeg van trainer Thomas Tuchel met koploper Bayer Leverkusen, dat de titel eigenlijk al niet meer kan ontgaan, is nu zestien punten. Heidenheim staat ondertussen knap tiende.

Bayern moest het nog altijd doen zonder de geblesseerde Manuel Neuer, waardoor Sven Ulreich onder de lat begon. Noussair Mazraoui ontbrak helemaal bij de selectie, terwijl Matthijs de Ligt op de bank startte.

Bayern domineerde het duel in de beginfase. De bezoekers hadden het meeste balbezit, maar van echt grote kansen was lange tijd geen sprake. De eerste serieuze mogelijkheid diende zich pas in de 38ste minuut aan, maar leverde wel meteen een doelpunt op.

???????????????? helemaal compleet ?? Kleindienst zet de 3-2 op het scorebord ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 6, 2024

Serge Gnabry vond door de lucht Harry Kane, die voor de goal klaarstond om de bal in de lange hoek binnen te tikken: 0-1. Even leek er sprake van buitenspel, maar na het bekijken van de beelden besloot de scheidsrechter toch om de treffer toe te kennen.

Vlak voor rust verdubbelde Bayern de score via Gnabry, die een perfecte voorzet van Alphonso Davies binnen kon koppen: 0-2. Er leek dus geen vuiltje aan de lucht voor der Rekordmeister.

Aan het begin van de tweede helft ging het in twee minuten tijd echter helemaal mis voor Bayern. In de vijftigste minuut werd Kevin Sessa diep gestuurd, en hij rondde feilloos af namens Heidenheim: 1-2. Iets meer dan een minuut later werd het 2-2: Tim Kleindienst gleed een perfecte voorzet van Jan-Niklas Beste binnen.

Bayern moest dus opnieuw beginnen. Het kreeg kansen op de 2-3, maar ook Heidenheim kon op voorsprong komen. Dat laatste gebeurde uiteindelijk in de 79ste minuut. Na een uitstekende aanval over rechts rondde Kleindienst af: 3-2. De comeback was compleet, en Heidenheim kon drie punten bijschrijven.

