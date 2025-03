Bayern München raakt tijdens interlands twee basisspelers voor zeer lange tijd kwijt door blessures

Bayern München kan de komende maanden niet meer beschikken over Alphonso Davies. De Canadees heeft bij het Canadese nationale elftal een gescheurde kruisband in zijn rechterknie opgelopen, zo meldt de club op hun officiële kanalen. Ook Dayot Upamecano is geblesseerd geraakt bij het Franse elftal.

Upamecano speelde met Frankrijk in de kwartfinale van de Nations League. Hij speelde in de return tegen Kroatië 120 minuten, die zijn ploeg na een 2-2 gelijkspel over twee wedstrijden op penalty's won. Nu heeft de verdediger last van losse gewrichten in zijn linkerknie en zal hij enkele weken niet beschikbaar zijn.

Max Eberl, sportief directeur van Bayern, betreurt beide blessures. “Helaas bestaat er tijdens interlandperiodes altijd het risico dat spelers geblesseerd terugkeren – dit keer is het ons extra hard aangekomen.”

“De afwezigheid van Alphonso Davies en Dayot Upamecano is een zware klap voor ons”, voegt Eberl toe. “Alphonso krijgt alle steun die hij nodig heeft voor zijn terugkeer. We zullen Dayot de komende weken ook nauwlettend in de gaten houden en verwachten dat hij binnenkort weer inzetbaar is. Onze selectie is sterk en zal deze afwezigheden compenseren.”

Davies raakte al vroeg geblesseerd tijdens de verliezersfinale van de CONCACAF Nations League. Na twaalf minuten moest de Canadees het veld verlaten. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Canada tegen de Verenigde Staten.

Voor Bayern staat zaterdag 29 maart de volgende wedstrijd op het programma. Dan krijgt der Rekordmeister St. Pauli op bezoek. Bayern leidt momenteel de competitie met een voorsprong van zes punten naar nummer twee Bayer Leverkusen.

In de Champions League is Bayern ook nog actief. In de kwartfinale is Inter de tegenstander. Mocht Bayern deze tweestrijd winnen, dan wordt FC Barcelona of Borussia Dortmund de tegenstander in de halve finale.