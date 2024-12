Bayern München denkt aan vleugelspeler van 50 miljoen euro uit Bundesliga

Bayern München heeft Jamie Gittens op het oog. Dat meldt Sky Deuschland maandagavond. Daarvoor zal het vermoedelijk wel diep in de buidel moeten tasten, onder meer vanwege het nog tot medio 2028 doorlopende contract van het twintigjarige talent in Dortmund.

Gittens maakt indruk bij Dortmund. In 23 officiële duels dit seizoen was de buitenspeler al goed voor 9 goals en 4 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde momenteel al op 50 miljoen euro.

De uitstekende vorm van de Brit is ook bij Bayern niet onopgemerkt gebleven. De koploper van de Bundesliga zou de situatie van Gittens nauwlettend in de gaten houden. Gesprekken met Dortmund zijn er nog niet gevoerd, maar de aanvaller zelf is wel al op de hoogte van de interesse.

De interesse van Bayern in Gittens kan niet los worden gezien van het na dit seizoen aflopende contract van Leroy Sané bij der Rekordmeister. Daarnaast mogen Kingsley Coman en Serge Gnabry in principe vertrekken, en heeft de momenteel aan Osasuna verhuurde Bryan Zaragoza sowieso geen toekomst meer in de Allianz Arena.

Dortmund wil er overigens alles aan doen om Gittens te behouden. Mocht de aanvaller komende zomer laten weten een transfer te willen maken, dan denken die Borussen aan een transferbedrag van rond de honderd miljoen euro.

Als Gittens uiteindelijk een transfer naar de Allianz Arena zou maken, dan is hij zeker niet de eerste speler die van Dotmund naar Bayern vertrekt. Onder meer Robert Lewandowski, Mats Hummels, Mario Götze en Raphaël Guerreiro gingen hem al voor.

Nico Williams

Eerder op maandag meldde Sky Deutschland ook al dat Bayern geïnteresseerd is in de diensten van Nico Williams. De 22-jarige Spanjaard kan naar verwachting voor vijftig tot zestig miljoen euro vertrekken bij Athletic Club.