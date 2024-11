Bayern München heeft geld nodig voor aantrekken Wirtz en wijst 57-voudig Duits international de deur

Bayern München heeft Florian Wirtz (21) gebombardeerd tot absoluut toptarget voor de transferzomer van volgend jaar. De absolute smaakmaker van Bayer Leverkusen zal verre van goedkoop zijn en dus probeert Der Rekordmeister het nodige geld vrij te maken. Eén huidige selectiespeler zal daardoor vermoedelijke plaats moeten maken.

Wirtz moet komende zomer overkomen van Leverkusen, zo weet Sky Deutschland. Die Werkself gaat zo goed als zeker hoog in de boom zitten bij de verkoop van de topmiddenvelder, niet in de laatste plaats omdat Bayern wordt gezien als concurrent.

In de vorm van Real Madrid en Manchester City kent de huidige Bundesliga-koploper twee zeer geduchte tegenstanders in de strijd om de handtekening van Wirtz. Leverkusen geeft naar verluidt de voorkeur aan een verkoop aan de Spaanse of Engelse grootmacht.

Bayern is ondertussen bereid ver te gaan voor Wirtz en bereidt een transfer ter waarde van minstens honderd miljoen euro voor. Om een dergelijk bedrag op tafel te kunnen leggen, moet in aanloop naar komende zomer het nodige budget vrijgemaakt worden.

Leon Goretzka kon daardoor weleens de kop van Jut worden. Max Eberl, technisch directeur van Bayern, heeft de 29-jarige middenvelder in de afgelopen dagen duidelijk gemaakt dat hij geen toekomst heeft in de Allianz Arena. De Beierse club staat ervoor open om Goretzka in de winter al van de hand te doen.

De 57-voudig international van Duitsland toont zich echter strijdbaar. Zijn concurrent João Palhinha heeft in de afgelopen interlandperiode een blessure opgelopen en Goretzka wil het moment aangrijpen om zijn kwaliteiten te etaleren en de Bayern-leiding te overtuigen van zijn meerwaarde.

Het lijkt een tevergeefse poging van de controleur. Volgens Sky Deutschland is een stap naar een andere topcompetitie op het moment de meest realistische uitkomst.

Manchester United is een van de clubs die wordt genoemd als mogelijke volgende bestemming voor Goretzka. Vooralsnog is er geen prijskaartje om de nek van de lange middenvelder gehangen.