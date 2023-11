Bayern komt in zoektocht naar winterse versterking uit bij Erik ten Hag

Dinsdag, 21 november 2023 om 11:14 • Bart DHanis • Laatste update: 11:19

Bayern München overweegt om Raphaël Varane in januari over te nemen van Manchester United, zo meldt Florian Plettenberg, journalist van de Duitse tak van Sky Sports. United zou een transfer van de Franse verdediger niet in de weg liggen.

Bayern heeft in Manchester geïnformeerd naar de diensten van Varane. De Duitse club kreeg te horen dat een verkoop tot de mogelijkheden behoort. Der Rekordmeister moet dan wel tussen de twintig en dertig miljoen euro op tafel leggen. Een huurperiode is volgens United geen optie.

Bayern houdt de situatie van Varane nauwlettend in de gaten. Een transfer lijkt echter onaannemelijk, gezien de dertigjarige Varane bij United een gigantisch salaris opstrijkt: de verdediger verdient zo'n negentien miljoen euro per jaar.

Varane is inmiddels op een zijspoor beland bij United. De voormalig mandekker van Real Madrid en RC Lens vormde vorig seizoen een duo met Lisandro Martínez. Nu de Argentijnse verdediger niet meer inzetbaar is vanwege een voetblessure, zit Varane geregeld op de reservebank.

De 35-jarige Jonny Evans is Varane inmiddels voorbijgestreefd in de pikorde. Evans begon de afgelopen wedstrijden in de basis bij manager Erik ten Hag, naast Harry Maguire. United verwacht daarnaast na de interlandperiode weer te kunnen beschikken over Luke Shaw. Ook hij kan centraal achterin uit de voeten.

Bayern is naarstig op zoek naar versterkingen achterin. Met de blessure van Matthijs de Ligt staat er niemand klaar om een eventuele blessure of schorsing van Kim Min-jae of Dayot Upamecano op te vangen.

De Beierse club had ook Trevor Chalobah op het oog, maar de Chelsea-verdediger heeft wederom een spierblessure opgelopen en is pas in februari weer inzetbaar. Bayern en Borussia Dortmund hebben hun interesse in de Engelsman dan ook laten varen.