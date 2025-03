Xabi Alonso zal dinsdagavond geen beroep kunnen doen op Bayer Leverkusen-sterspeler Florian Wirtz. De Duitser liep zaterdag een enkelbandblessure op. De Duits-international zal er enkele weken uit liggen, zo meldt de club op hun eigen website.

Wirtz kwam er tegen Werder Bremen in de tweede helft in, maar moest na dertien minuten alweer het veld verlaten. Leverkusen verloor de wedstrijd in eigen huis met 0-2. De achterstand op Bayern München blijft acht punten. Der Rekordmeister verloor respectievelijk met 2-3 in eigen huis van VfL Bochum.

Sportief directeur van Leverkusen Simon Rolfes baalt van het verlies van Wirtz. “De blessure van Florian is een harde klap voor ons in deze fase van het seizoen. Gelukkig hebben we een sterke selectie en kunnen we hem compenseren. Wirtz zal zo snel mogelijk terugkeren.”

Dat Wirtz belangrijk is voor Die Schwarzroten onderbouwen zijn cijfers. In 39 wedstrijden maakte de aanvallende middenvelder 15 doelpunten en gaf hij ook 12 assists. Hiermee heeft hij de meeste assists van de club en maakte hij op Patrik Schick na de meeste goals.

In de Champions League staat Leverkusen voor een zware strijd. In de heenwedstrijd in München werden ze met 3-0 verslagen. Mocht Leverkusen het toch nog omdraaien, dan wacht in de kwartfinale Inter of Feyenoord.

Wirtz mist naast de Champions League ook de interlandperiode met Duitsland. Die Mannschaft moet in de kwartfinale van de Nations League tegen Italië. Op donderdag 20 maart is de eerste wedstrijd in San Siro. De return volgt op zondag 23 maart in het Signal Iduna Park in Dortmund.

De volgende competitiewedstrijd van Bayer Leverkusen is na de interlandperiode. Op vrijdag 28 maart nemen ze het uit op tegen VfB Stuttgart. Ook in de DFB-Pokal zijn ze nog actief. In de halve finale spelen ze op dinsdag 1 april uit tegen Arminia Bielefeld.