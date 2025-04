Bayer Leverkusen haakt af in titelstrijd na blunder Hrádecký en gelijkspel in Kiel

Bayer Leverkusen is afgehaakt in de Duitse titelstrijd. De ploeg van trainer Xabi Alonso kwam door een blunder van doelman Lukas Hrádecký niet verder dan een 1-1 gelijkspel bij St. Pauli en staat nu acht punten achter op Bayern München met vier duels te gaan. St. Pauli boekt een heel welkome zege n en staat nu acht punten boven de gevreesde zestiende plaats.

Bijzonderheden:

Leverkusen wist al snel een grote kans te creëren toen Nathan Tella over de flank snelde en perfect voorgaf op Jeremie Frimpong, die zoals gebruikelijk opdook bij de tweede paal. De Oranje-international stelde echter zwaar teleur en schoot van dichtbij naast.

St. Pauli zat ook zeker aardig in de wedstrijd en testte in de persoon van Carlo Boukhalfa de reflexen van goalie Lukas Hrádecký. Aan de overkant was het vervolgens raak toen Alejandro Grimaldo een door Frimpong versierde vrije trap werd binnengekopt door Patrik Schick: 0-1.

Na rust ontsnapte Leverkusen in eerste instantie toen een treffer van Morgan Guilavogui werd afgekeurd wegens hands. Vier minuten later was het alsnog raak, toen Hrádecký de bal uit zijn handen liet glippen bij een ongevaarlijke vrije trap en Boukhalfa optimaal profiteerde: 1-1.

Leverkusen moest winnen en probeerde het via een heerlijke knal van Grimaldo en een kopbal van Piero Hincapié, maar het mocht niet baten voor de binnenkort onttroonde landskampioen.