Bas Nijhuis reageert voor het eerst op vermeende affaire: 'Klopt het verhaal?'

Bas Nijhuis wil niet tot in detail ingaan op verhalen die al enige tijd over hem de ronde doen. Een dame, van wie de naam niet bekend is, zei in een interview met Privé eerder dit jaar dat ze bijna twee jaar lang een geheime relatie heeft gehad met de scheidsrechter.

''Achteraf denk ik: ik ben vast niet de enige geweest met wie hij een geheime relatie had. Hij heeft gespeeld met mijn gevoelens'', zo viel onder meer te lezen in het openhartige interview. Het tweetal zou elkaar hebben ontmoet op een paardensportevenement in Boekelo, waarna er volgens de betreffende vrouw contact is geweest via Instagram.

Wat volgde was een ontmoeting op een hotelkamer in Utrecht, waar Nijhuis zou hebben verklaard dat zijn relatie in zwaar weer was beland. ''Het kwam erop neer dat ze niet lang meer bij elkaar zouden zijn. Voor mij was dat belangrijk, want ik wilde absoluut geen wig drijven tussen die twee. Bas gaf tijdens het eerste gesprek duidelijk aan dat Chantal snel bij hem uit huis zou gaan.''

Reactie Nijhuis

''Het is niet alleen naar en vervelend voor jezelf, maar ook voor je ouders die daarmee geconfronteerd worden. En Chantal (de verloofde van Nijhuis, red.), waar het echt verschrikkelijk voor is'', opent Nijhuis maandagavond in Vandaag Inside.

''Het is heel vervelend dat het gebeurd is en naar buiten is gekomen. Ik kan daar heel weinig over zeggen, dat heeft ook een reden'', aldus de scheidsrechter, die gelijk een vraag krijgt voorgelegd van presentator Wilfred Genee. ''Klopt het verhaal?''

''Wilfred, hou op zeg. Het is allereerst een privéverhaal'', countert Nijhuis zonder omhalen. ''Ik ga niet mijn privézaken op tv bespreken. Maar aan de andere kant: ik kan er helaas ook weinig over zeggen. Ik vind het wel vreemd dat als je soms op tv komt zo aangepakt wordt, zonder dat je eigen naam daarbij komt.''

''Mijn naam staat er wel in, maar de naam van degene die input geeft niet. Dat vind ik vreemd. Dat is niet de echte naam. Dan heb ik er wel moeite mee dat dat kan.'' Genee wil vervolgens weten waarom de toparbiter er weinig over kwijt kan.

''Het heeft te maken met wat er speelt en de veiligheid. Ik kan er heel weinig over zeggen, en dat wil ik ook niet. Dat ga ik nog wel een keer doen, maar nu niet. Dat kan niet op dit moment'', zo benadrukt Nijhuis, die direct advies krijgt van Johan Derksen.

Derksen

''Ik ben heel af en toe ook weleens bij een relletje betrokken. En dan krijg je heel Nederland over je heen. Gewoon overeind blijven, overal gewoon verschijnen en er schijt aan hebben'', geeft De Snor mee aan Nijhuis.