Barcelona wint dankzij uitgerekend João Félix van Atlético; Memphis raakt lat

Zondag, 3 december 2023 om 22:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:15

FC Barcelona heeft uitstekende zaken gedaan in LaLiga. Atlético Madrid-huurling João Félix deed zijn eigenlijke werkgever bijzonder veel pijn met de enige treffer van de wedstrijd: 1-0. Barcelona had in de eerste helft niets te duchten van los Colchoneros, die van geluk mochten spreken dat met name Robert Lewandowski een totale offday kende. Atlético kwam na rust veel beter voor de dag en kreeg zijn mogelijkheden. Memphis Depay kwam het dichtst bij de gelijkmaker. Zijn vrije trap belandde via de vingertoppen van Iñaki Peña tegen de lat. Dankzij de zege komt Barcelona op plek drie terecht met 34 punten. Atlético (31 punten) zakt naar plek vier.

Aan de kant van Barcelona stond Frenkie de Jong op het middenveld met Ilkay Gündogan en Pedri, terwijl de voorhoede gevormd werd door Raphinha, Robert Lewandowski en João Félix. Trainer Xavi kon nog altijd niet beschikken over de aan zijn rug geblesseerde Marc-Andre ter Stegen, waardoor Peña onder de lat stond. Bij Atlético vielen er evenmin verrassingen waar te nemen. In het 5-3-2-systeem waren Antoine Griezmann en Álvaro Morata de voorste pionnen van trainer Diego Simeone, die voormalig Barcelona-spits Memphis op de bank hield.

Barcelona ging als bezeten van start. Raphinha kreeg al binnen een minuut een enorme kans na een één-tweetje met Pedri. De Braziliaan raakte de bal niet goed en zag zijn inzet naast gaan. Enkele ogenblikken later bood João Félix Lewandowski een kans. De Pool draaide naar zijn linker, maar zag zijn inzet ternauwernood onschadelijk gemaakt worden door Mario Hermoso. Al in de zesde minuut kreeg de Pool een nieuwe kans. Hij leek niet goed te weten waar hij zich precies voor het doel bevond en kopte ruim naast.

Tot woede van Atleti-doelman Jan Oblak volgde de volgende grote kans voor Lewandowski al heel snel. Jules Koundé zette scherp voor vanaf rechts en zag Lewandowski het proberen met een halve omhaal, die ruim naast vloog. In de fase daarna wist Atlético zich aanvallend niet te tonen. Barcelona domineerde het balbezit en het was wachten op de volgende grote kans voor de Catalanen, die er vlak voor het half uur ook kwam. Raphinha bracht de bal bij Joao Félix, die afrekende met Nahuel Molina en de bal over Oblak heen chipte: 1-0.

?????????????????????? João Félix ?? Uitgerekend de oud-speler van Atlético schiet raak met een geplaatst stiftje over Oblak ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAtleti pic.twitter.com/Dd4QUKfVRO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 3, 2023

Niet lang na het openingsdoelpunt kreeg Atlético dan eindelijk zijn eerste grote kans. Griezmann werd in alle vrijheid aangespeeld aan de linkerkant van de zestien en schoot, maar De Jong hield zijn inzet tegen met een uiterste tackle. Atlético had verder weinig in te brengen en pakte voor rust via José María Giménez, Axel Witsel en Koke al driemaal geel. Vlak voor rust kwamen de hoofdstedelingen andermaal goed weg. Koke liet zich de kaas van het brood eten en dat leverde een enorme kans op voor João Félix, die van dichtbij tegen de uitgeschoven arm van Oblak schoot.

Barcelona kwam na een klein uur spelen bijna op 2-0. Raphinha zette een dribbel in en zag zijn schot met links van buiten de zestien op de paal belanden. Na dat moment kwam Atleti beter in de wedstrijd, wat een kans opleverde voor Griezmann. De Fransman schoot vanuit een moeilijke hoek in het zijnet. De bezoekers zetten meer druk en dat leverde al snel de volgende mogelijkheid op, maar van dichtbij stuitte Morata op de uitgekomen Peña. Vlak daarna werden Memphis en Saúl Ñíguez het veld in gestuurd.

Atlético bleef het proberen in de slotfase en kwam via Memphis zeer dicht bij de gelijkmaker. De spits krulde de bal snoeihard via de hand van Peña tegen de lat. Op een soortgelijke positie vlak buiten de zestien was de volgende vrije trap voor Griezmann, die zijn poging zag stranden op het hoofd van De Jong. Aan de andere kant kreeg Lewandowski zijn volgende grote kans. Een-op-een met Oblak schoot hij opmerkelijk genoeg ruim naast. Ángel Correa kreeg diep in blessuretijd nog een gigantische kans, maar de Argentijn zag Peña redding brengen.