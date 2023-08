Barcelona en PSG horen duidelijke ‘nee’ in zoektocht naar nieuwe aanvaller

Zaterdag, 5 augustus 2023 om 23:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:49

FC Barcelona en Paris Saint-Germain hoeven zich niet bij Manchester City te melden voor een transfer van Bernardo Silva, zo laat Fabrizio Romano weten. Volgens de transfermarktspecialist zijn the Citizens niet van plan om de aanvallende middenvelder annex aanvaller te verkopen en kan de Portugees zelfs een nieuw contractaanbod tegemoetzien. Mundo Deportivo wist zaterdagmiddag nog te melden dat Barça Silva ziet als vervanger van de zo goed als zeker naar PSG vertrekkende Ousmane Dembélé.

Volgens Romano zou Manchester City Barcelona en PSG in duidelijke taal hebben laten weten dat Silva momenteel niet te koop is. De creatieveling beschikt in het Etihad Stadium nog over een contract tot medio 2025. Door hem een nieuw contract te laten tekenen, wil de clubleiding van City voorkomen dat Silva aan het einde van het komend seizoen voor een relatief lage transfersom alsnog kan vertrekken.

Josep Guardiola liet eerder in de media ontvallen dat City alleen zou overwegen om spelers te verkopen als ze een geschikt bod zouden ontvangen. Eerder werd gemeld dat Paris Saint-Germain bereid was om Marco Verratti en Gianluigi Donnarumma in te zetten bij een ruildeal voor Silva, maar de regerend landskampioen van Engeland heeft dat bod naar verluidt naast zich neergelegd.

Gaat Bernardo Silva in augustus nog vertrekken bij Manchester City?

Volgens Mundo Deportivo ziet Silva zelf een transfer naar Barcelona wel zitten. De Catalanen hebben er volgens het Spaanse medium vertrouwen in dat er toch een overeenkomst gesloten gaat worden. Onder druk van Silva en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes hoopt Barcelona dat City niet al te strikt zal zijn in de onderhandelingen. Daarnaast beloofde Guardiola dat Silva na de Champions League-overwinning mocht vertrekken als er een aannemelijk bod op tafel zou komen.

Mocht Silva inderdaad de overstap maken naar Noordoost Spanje, dan bewandelt hij dezelfde weg als Ilkay Gündogan. De Duitse middenvelder liep uit zijn contract bij the Citizens en tekende eerder deze zomer een contract in Barcelona. Silva kan, na Frenkie de Jong en Robert Lewandowski, de best betaalde speler uit de selectie worden: bij de Spaanse kampioen ligt een contract ter waarde van elf miljoen euro per jaar klaar voor de international van Portugal.