Balotelli scoort direct voor Kluivert; ‘eigen goal van het seizoen’ bij Besiktas

Zondag, 1 oktober 2023 om 19:57 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:00

Besiktas heeft zondag de vierde overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van Senol Günes was vier dagen na de nederlaag bij Adana Demirspor (4-2) wél te sterk voor Konyaspor, dat met 0-2 onderuitging. De openingstreffer, een eigen goal van Konyaspor-verdediger Ugurcan Yazgili, was bijzonder knullig te noemen. Verderop in Turkije kende Mario Balotelli een droomrentree bij het Adana van Patrick Kluivert. Hij scoorde direct twee keer.

Konyaspor - Besiktas 0-2

Het gaat dit seizoen met vallen en opstaan bij Besiktas, dat voor zondag achtste stond. Op bezoek bij Konyaspor hoopten Kara Kartallar de rug te rechten. Yazgili hielp ze een handje: de Konyaspor-verdediger werkte de bal bij een voorzet op bijzonder knullige wijze in eigen doel. Dat gebeurde in extremis van de eerste helft; in het tweede bedrijf verdubbelde Vincent Aboubakar de marge. De Kameroense spits stuurde twee verdedigers het bos in, voordat hij de bal met zijn zwakkere linker fraai in de kruising schoot.

Adana Demirspor - Alanyaspor 4-0

Na een conflict met FC Sion – waar hij het één jaar had volgehouden – tekende Balotelli onlangs voor één jaar bij zijn oude club (waar hij ook al was vertrokken met ruzie). L'enfant terrible was direct weer van waarde voor Adana. Na een halfuur kopte Balotelli een uitstekende voorzet van Yusuf Sari tegen de touwen: 1-0. Vlak na de thee had hij ook zijn tweede te pakken. Weer was Sari los op rechts en de vleugelspits bediende Balotelli op maat. Voor de Italiaan was het een koud kunstje om binnen te tikken: 2-0.

Sari maakte zijn hattrick aan assists twintig minuten voor tijd compleet. De enkelvoudig Turks international bediende Younès Belhanda, die voor zijn man kroop en doelman Yusuf Karagöz van dichtbij verschalkte. Tayfun Aydogan verzorgde het slotakkoord. De middenvelder haalde vlak voor tijd op de bonnefooi uit, en zag zijn schot fraai in de linkerbovenhoek zeilen: 4-0.