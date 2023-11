'Ballon d'Or-winst Messi is beschamend en onbegrijpelijk. Stop deze waanzin!'

Woensdag, 1 november 2023 om 18:28 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:03

Jérôme Rothen snapt er niks van dat Lionel Messi maandag opnieuw de Ballon d’Or heeft gewonnen. De inmiddels 45-jarige voormalig Frans international, die in het verleden net als de Argentijn bij onder meer Paris Saint-Germain speelde, spreekt van ‘Messi-waanzin’. Rothen vindt dat Erling Braut Haaland de prijs veel meer had verdiend.

Messi werd maandag voor de achtste keer de winnaar van de Gouden Bal. Hij troefde daarmee Haaland (nummer twee) en nummer drie Kylian Mbappé af.

De prestaties van het WK in Qatar telden ook mee voor de uitreiking. Dat lijkt veel invloed te hebben gehad op de winst van Messi, die met Argentinië de wereldtitel veroverde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rothen, die dertien interlands voor Frankrijk speelde en verder onder meer voor PSG en AS Monaco in actie kwam gedurende zijn spelersloopbaan, heeft bij RMC Sport een eigen show. Daarin deelde hij zijn verbazing over de winst van Messi.

“Ik vind het beschamend. Haaland had de Ballon d'Or moeten winnen”, aldus de voormalig middenvelder. “Als je kijkt naar de periode augustus 2022 tot juni 2023: op basis van welke criteria steeg Messi boven de rest uit? Ik kan er geen enkele opnoemen.”

Bovendien won Haaland afgelopen jaar meer prijzen dan Messi, aldus Rothen. “Ook al won Messi het WK. Haaland heeft alles gewonnen met City, en je kunt het hem niet kwalijk nemen dat Noorwegen niet op het WK actief was.”

“Haaland heeft alle records gebroken en Messi was vorig seizoen bij PSG niet eens de beste speler”, gaat hij verder. “Dan is het voor mij onbegrijpelijk dat hij alsnog de Ballon d'Or wint. Ik vind Messi al drie tot vier jaar niet meer de beste speler van de wereld. En toch wint hij in die jaren twee keer deze prijs. Deze waanzin moet stoppen. Nogmaals, ik vind het beschamend dat Haaland niet heeft gewonnen. Ik kon mijn ogen echt niet geloven.”