Babadi naar Feyenoord? ESPN heeft nieuws over contractverlenging bij PSV

PSV gaat Isaac Babadi geen aanbieding meer doen om zijn contract te verlengen. Dat vertelt Hans Kraay junior zaterdagavond na afloop van het Eredivisie-duel tussen PEC Zwolle en PSV (1-7). De achttienjarige middenvelder ligt nog tot komende zomer vast in het Philips Stadion, en zou na dit seizoen dus transfervrij kunnen vertrekken.

Over de toekomst van Babadi wordt al langere tijd gespeculeerd. Tot dusver zijn hij en PSV niet tot een akkoord gekomen tijdens de onderhandelingen over een verlenging.

Daardoor bestaat de kans dat het talent komende zomer transfervrij vertrekt uit Eindhoven. Hij werd enige tijd geleden daarom gelinkt aan Ajax, maar de laatste dagen zou vooral Feyenoord de belangrijkste kandidaat zijn om hem over te nemen.

PSV gaat Isaac Babadi geen nieuw aanbod meer doen, zo vertelde Earnest Stewart aan Hans Kraay jr. "Als hij wil blijven, moet hij naar PSV komen" — ESPN NL (@ESPNnl) February 24, 2024

Toch kan het ook dat Babadi zijn contract nog verlengt, maar op dit moment is dat zeer de vraag. “Ik heb in de catacomben nog even met Earnest Stewart (technisch directeur van PSV, red.) gesproken, en vroeg hem hoe het precies zit met Babadi”, vertelt Kraay op ESPN.

“Hij zei: ‘We hebben hem meerdere keren een aanbieding gedaan, en een paar weken geleden de laatste. Daar houden we het ook bij. Wij doen geen aanbiedingen meer. Willen hij en zijn entourage blijven, dan moeten ze naar ons komen. Wij gaan niet meer naar hen.’”

Toch blijven Stewart en PSV hopen dat Babadi blijft, vertelt Kraay. “Hij zou het heel fijn vinden als hij voor een jaartje of drie à vier gaat tekenen. Ze hebben hem in hun ogen een uitstekende aanbieding gedaan. Als hij de komende weken niet genoeg speelt, zouden ze best oren hebben om hem een jaar uit te lenen. Maar ze doen hem uit zichzelf geen aanbieding meer.”

Babadi stond zaterdag nog in de basis bij het duel met PEC Zwolle. Dat betekende zijn eerste basisplek in het eerste elftal van de Eindhovenaren sinds 19 augustus. Op het scoreformulier verschijnen deed de geboren Nijmegenaar niet, al zag hij wel een treffer worden afgekeurd wegens buitenspel.

Komende week

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldt dat Stewart wel duidelijk heeft gemaakt dat het aanbod voor Babadi nog altijd staat. "Komende week wil het management van de speler weer komen praten. Kijken wat ervan komt", aldus de clubwatcher op X.

