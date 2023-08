AZ ziet drie spelers terugkeren uit ziekenboeg; dramatische voorbereiding Brann

Woensdag, 30 augustus 2023 om 18:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:02

Een flinke meevaller voor Pascal Jansen in aanloop naar het allesbeslissende duel in de Conference League tegen SK Brann Bergen. Mees de Wit, Tiago Dantas en Myron van Brederode keren na blessureleed terug in de selectie van de Alkmaarders. Brann kende daarentegen bepaald geen optimale voorbereiding, daar meerdere spelers ziek werden na de heenwedstrijd (1-1).

AZ speelde afgelopen donderdag een zeer teleurstellende wedstrijd in het eigen AFAS Stadion. Ondanks de favorietenrol voor de Alkmaarders kwam Brann in grote delen van de wedstrijd beter voor de dag en pakte het verdiend de voorsprong. Pantelis Hatzidiakos zorgde uiteindelijk alsnog voor de 1-1 en dat bleek ook de eindstand te zijn. Kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League, waarin AZ vorig jaar nog de halve finale haalde, is dus nog lang niet zeker.

???? ?????????? ?? Met deze 23 spelers vliegt AZ vandaag naar Bergen! ?? Mees de Wit, Dantas & Van Brederode keren terug bij de selectie.#AZ #braaz #UECL pic.twitter.com/vmJG4up4vN — AZ (@AZAlkmaar) August 30, 2023

De terugkeer van De Wit, Van Brederode en Dantas is dan ook een flinke meevaller. Laatstgenoemde kwam met hoge verwachtingen over van Benfica, maar heeft zijn debuut nog niet gemaakt wegens blessureleed. Mogelijk maakt hij in Bergen dus zijn eerste minuten als AZ'er. Jordy Clasie was er vanwege blessureleed in de heenwedstrijd niet bij en zal ook in de return niet van de partij zijn.

Brann

Waar de voorbereiding op de return voor AZ probleemloos verliep, was dat voor Brann bepaald niet het geval. Aanvoerder Sivert Heltne Nilsen, Fredrik Pallesen Knudsen en Niklas Castro, de doelpuntenmaker van vorige week, werden ziek en meldden zich dinsdag pas weer op de training. Trainer Eirik Horneland en Ruben Kristiansen lieten hun gezichten woensdag pas weer zien. Het duel in het uitverkochte Brann Stadion begint donderdag om 19:00 uur.