AZ wipt over FC Twente heen na zege in Enschede; Heerenveen lijdt dure nederlaag

AZ heeft woensdag een knappe zege geboekt op FC Twente. De Alkmaarders wonnen met 2-3 in Enschede en daarmee hebben zijn plek vijf voorlopig weer in handen. Go Ahead bezorgde Heerenveen een nederlaag (1-0), waardoor de Friezen slechte zaken doen met het oog op de play-offs. FC Utrecht ziet plek drie definitief uit zicht verdwijnen na het 1-1 gelijkspel tegen Sparta Rotterdam.

FC Twente - AZ 2-3

AZ had nog geen drie minuten nodig om op voorsprong te komen in De Grolsch Veste. Sven Mijnans bracht de bal met veel gevoel bij de tweede paal, waar Ruben van Bommel opdook en met buitenkant rechts binnen volleerde: 0-1.

AZ ging op zoek naar de 0-2, maar liep snel na de openingstreffer in het mes. Sem Steijn gaf mee aan Ricky van Wolfswinkel, die uit de draai verdekt schoot en liet zien nog altijd niet versleten te zijn: 1-1.

Kinderlijk eenvoudig balverlies van Kees Smit op het middenveld leidde de volgende treffer van de Tukkers in. Twente schakelde razendsnel en via Daan Rots belandde de bal in de zestien bij Michel Vlap, die à la Van Wolfswinkel keurig raakschoot in de verre hoek: 2-1.

2-1 had de ruststand moeten zijn vanuit Twente-perspectief, maar een zeldzame blunder van de normaal zo betrouwbare Lars Unnerstall zorgde in blessuretijd toch voor 2-2. De Duitser liet een rollertje van Sven Mijnans uit zijn handen glippen en door zijn benen rollen.

Na rust kregen beide ploegen kansen op de volgende treffer, maar onder meer Mijnans, Seiya Maikuma en Vlap hadden het vizier niet op scherp staan. Het was de wedstrijd van Mijnans, die al een goal en assist achter zijn naam had staan en nog een assist leverde, ditmaal op Denso Kasius. De verdediger schoot door de benen van Unnerstall raak: 2-3.

FC Utrecht - Sparta Rotterdam 1-1

FC Utrecht moest winnen om kans te blijven houden op plek drie, en dus kwam de vroege tegentreffer van Sparta bijzonder ongelegen. Mitchel van Bergen zocht Lauritsen uit, die de bal met een gelukje, via de billen van Niklas Vesterlund, voor zijn voeten kreeg. In twee instanties was het raak voor de Noor: 0-1.

Utrecht viel in aanvallend opzicht tegen en dus moest het van een individuele actie komen. Bijvoorbeeld van Yoann Cathline, die Saïd Bakari zijn hielen liet zien en i de korte hoek stuitte op Nick Olij.

De gelijkmaker zou er uiteindelijk toch komen. in de fase dat Utrecht meer druk zette en Cathline stuitte op een verdediger, kwam de rebound terecht voor de voeten van Paxten Aaronson. De Amerikaan schoot via een Sparta-been raak: 1-1.

Lange tijd leek het erop dat het veel gevaarlijkere Utrecht op voorsprong zou komen, maar de gevaarlijkere Domstedelingen ontsnapten juist toen een treffer van Mohamed Nassoh werd afgekeurd wegens hands van Olij, die de bal net buiten de zestien losliet aan het begin van die aanval.

De wedstrijd werd even stilgelegd wegens een medisch noodgeval op de tribune. En werd zeventien minuten aan blessuretijd toegevoegd. Daarin werd niet meer gescoord.

Go Ahead Eagles - sc Heerenveen 1-0

Gek veel kregen de toeschouwers in het eerste half uur niet te zien. Bekerwinnaar Go Ahead kreeg vlak voor rust toch een grote kans, die niet was besteed aan Mathis Suray. De Belg kopte op aangeven van Evert Linthorst naast bij de tweede paal.

Na een fout van Joris Kramer kreeg Herenveen plots een reuzenkans. Jakob Trenskow deed bijna alles goed, maar gaf Jari de Busser de kans redding te brengen door net niet genoeg naar de hoek te schieten.

Ook na rust redde De Busser zijn ploeg. Ditmaal redde hij op een gevaarlijke kopbal van Hristiyan Petrov. De Bulgaar wist zijn kopbal net niet genoeg richting mee te geven, en dat is wel een vereiste om De Busser te verschalken.

Op het moment dat 0-0 onvermijdelijk leek, kwam Go Ahead toch op voorsprong. Suray ontsnapte in minuut 89 aan de Friese defensie en schoof via de binnenkant van de paal binnen: 1-0.