AZ heeft donderdagavond een uiterst knappe Europa League-zege behaald. De Alkmaarders hielden het achterin dicht en sloegen via Troy Parrott tien minuten voor tijd toe: 1-0. Dankzij de overwinning komt AZ op elf punten terecht en is plaatsing voor de tussenronde vrijwel zeker. Volgende week gaan de Alkmaarders nog op bezoek bij Ferencváros.

AZ-trainer Maarten Martens posteerde één aanvallende naam in de opstelling: Mexx Meerdink. De spits die het normaliter moet doen met invalbeurten, kreeg de voorkeur boven Parrott. Bij afwezigheid van de geblesseerden Ruben van Bommel en Ibrahim Sadiq waren Ernest Poku en Mayckel Lahdo de vleugelspelers van dienst.

AZ toonde zich gretig in de openingsfase, terwijl Roma het rustig aan deed in balbezit en loerde op een gaatje in de Noord-Hollandse defensie. Het stond echter goed bij AZ, dat met name via Sven Mijnans enkele keren dreigend werd. Zo stuitte hij ternauwernood op Evan Ndicka en kwam hij ternauwernood tekort om zijn hoofd tegen een scherpe voorzet te zetten.

In verdedigend opzicht liet met name Wouter Goes zich gelden. De jongeling vocht harde duels uit met Artem Dovbyk en voorkwam met een alerte ingreep dat de Oekraïner een steekpass van Paulo Dybala kon verzilveren. Aan de overkant onderscheidde ook Manu Koné zich, door een zeker lijkend doelpunt van Mijnans met een uiterste tackle te voorkomen.

Net toen Roma wat beter in de wedstrijd kwam, kreeg AZ de grootste kans van de wedstrijd. Ndicka verwerkte een voorzet bijzonder slecht, waardoor Meerdink een vrije schietkans kreeg. De spits bleef echter allesbehalve kalm en schoot in uiterst kansrijke positie wild over.

Slechts enkele minuten oud was de tweede helft toen ook Roma zijn grootste kans van de wedstrijd kreeg. Een schitterende rabona-voorzet van voormalig Eredivisionist Angeliño belandde perfect voor de goede linker van Dybala, wiens uithaal centimeters over de lat van Owusu-Oduro scheerde.

Het werd in de tweede helft vooral een strijd op het middenveld. Roma was de bovenliggende partij, maar wist te weinig met het vele balbezit te doen. AZ loerde op een mogelijkheid, en die kwam er. Clasie bracht de bal bij Møller Wolfe, wiens voorzet werd binnengelopen door invaller Parrott: 1-0. Diep in blessuretijd kwam Dybala nog dicht bij de gelijkmaker, maar Owusu-Oduro én AZ kwamen als winnaars uit de strijd.