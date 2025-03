AZ-trainer Maarten Martens geeft goudeerlijk toe: arbiter Dennis Higler had zijn eigen speler al eerder rood moeten geven tegen Ajax

De onvrede in het kamp van AZ is groot na afloop van het duel met Ajax (2-2). Niet het voetbal, maar de arbitrale dwalingen zijn na de topper in de Eredivisie het onderwerp van gesprek. Met name de onterechte tweede gele kaart van scheidsrechter Dennis Higler voor AZ-verdediger Alexandre Penetra heeft al veel stof laten opwaaien. Tegelijkertijd erkent trainer Maarten Martens dat zijn ploeg al eerder met tien man had kunnen staan.

Martens is in gesprek met deNOS niet te spreken over het optreden van Higler. “De eerste helft had hij ook al een paar keer te snel gefloten, terwijl er nog counters volgden. Aan beide kanten overigens. En toen zei ik al tegen de vierde man dat dat moest veranderen, omdat het anders snel uit de hand zou lopen. En dat gebeurde.”

“Vanaf de bank keek ik naar de kaart voor Penetra met ongeloof. Ik vind ook dat de vierde man zijn verantwoordelijkheid had moeten pakken, omdat hij beter zicht op de situatie had dan Higler. Daar moet je persoonlijkheid tonen.”

Kort daarvoor kreeg Anton Gaaei een directe rode kaart op advies van de videoscheidsrechter. In de openingsfase had AZ ook al met een man minder kunnen staan, vertelt Martens eerlijk. In de 48ste minuut hield Kristijan Belic Ajax-middenvelder Kenneth Taylor vast, maar kreeg geen geel. In de eerste helft kreeg Taylor wél geel voor het licht vasthouden van Jordy Clasie.

In de 54ste minuut kreeg Belic wel zijn eerste gele kaart, en daarna had hij nóg een gele kaart kunnen of moeten krijgen. Na de 1-1 van Ajax gingen Clasie en Belic klagen bij Higler wegens een vermeende overtreding. Alleen Clasie, nota bene aanvoerder, kreeg geel voor protesteren.

“Eerst kreeg hij geel voor een overtreding op Taylor”, vervolgt Martens. “Daarna kreeg hij bijna zijn tweede geel, en toen werd hij gespaard. Dan hadden we in totaal drie rode kaarten gezien, als Belic eraf zou zijn gestuurd”

“Maar dit krijg je allemaal als er geen controle is over de wedstrijd. En dat is jammer, want een wedstrijd hoort spectaculair te zijn vanwege goede voetbalmomenten”, aldus Martens.