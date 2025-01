AZ-spits Parrott schat zichzelf hoger in dan onder meer Watkins, Vardy en Solanke

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor AZ-spits Troy Parrott, bij wie het niet aan zelfvertrouwen ontbreekt.

Donderdag werd bekend dat Parrott de prijs voor Speler van de Maand december heeft gewonnen. De Ier scoorde die maand in drie opeenvolgende duels en noteerde bovendien zijn eerste twee kopdoelpunten in de Eredivisie.

Parrott werd geïnterviewd door ESPN en nam ook deel aan een spelletje, waarbij hij moet kiezen tussen zichzelf en een andere spits. Parrott schat zichzelf om te beginnen hoger in dan landgenoot en Brighton-spits Evan Ferguson, waarna hij zichzelf ook verkiest boven bewezen Premier League-spitsen Jørgen Stand Larsen, Jamie Vardy, Enes Ünal, Dominic Solanke en Ollie Watkins.

Wanneer Alexander Isak voorbijkomt, kiest de AZ'er enigszins weifelend voor de spits van Newcastle United. "Voor nu. Ik moet me nog ontwikkelen." Overigens viel ook AZ-teamgenoot Wouter Goes in de prijzen. De centrumverdediger werd voor de tweede keer uitgeroepen tot Johan Cruijff Talent van de Maand.